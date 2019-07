T-Cross, il suv Volkswagen formato città

Chiamatela city Suv o urban crossover, T-Cross può diventare un po' quello che volete. Con i suoi 4 metri e 11 di lunghezza occupa quello spazio dei SUV Volkswagen che ancora era rimasto vuoto, il segmento B di categoria, il più richiesto. Due motorizzazioni benzina 1.0 da 95 e 115 cavalli, la seconda anche con cambio automatico; una turbodiesel 1.6 da 95 cv. Tutte a emissioni contenute, senza ecotassa insomma.

Sotto i 18mila euro

La seduta rialzata di 60 cm garantisce un'ottima visibilità e l'abitacolo è molto confortevole, può ospitare comodamente 4 persone. Disponibile negli allestimenti Urban, Style e Advanced è dotata di diversi sistemi di sicurezza e guida autonoma, tutti di serie: lane assist, monitoraggio dell'angolo cieco, frenata automatica con riconoscimento dei pedoni e regolatore di velocità a distanza. Le plastiche interne sono perlopiù rigide ed esteticamente non il massimo. Il prezzo di lancio parte da 17 mila e 900 euro.

Spazio e versatilità

La plancia è dominata da un monitor che ospita il sistema di infotainment consultabile da un touchscreen di 8 pollici. Di serie anche la e-call, la chiamata d'emergenza attivabile premendo un pulsante. Mancano le bocchette di aerazione per i passeggeri posteriori, molto utili però le due prese usb per consentire a tutti la connettività. Il divanetto posteriore può essere spostato in avanti di 14 cm: lo spazio nel baule aumenta, quello per i passeggeri diminuisce certo, ma non compromettendo affatto la vivibilità della zona posteriore.

T-cross ha una Grande capacità di carico. se abbattiamo i sedili posteriori abbiamo a disposizione oltre 1200 litri di spazio, se ribaltiamo anche il sedile del passeggero potremo trasportare oggetti anche molto ingombranti come degli sci o una tavola da surf.

Gruppo ottico inedito

Novità assoluta di T-cross è il gruppo ottico posteriore che si unisce in un'unica fascia riflettente. Maneggevole e pratica, ma anche sportiva e personalizzabile: cerchi da 16, 17 e 18 pollici, 11 differenti tinte disponibili. Consumi dichiarati: 4,9 litri di benzina ogni 100 km.