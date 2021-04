Debutta il campionato monomarca BMW M2 CS Racing Cup Italy

La storia di BMW nel motorsport è pronta a un nuovo capitolo. Sta per debuttare il campionato monomarca M2 CS Racing Cup Italy, con la prima gara il 1° maggio all'autodromo nazionale di Monza. Tutta la stagione sarà in diretta su Sky Sport.

Oltre all'Italia, ci saranno competizioni gemelle in Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo. C'è una corsa nella corsa: i migliori team e piloti di ogni nazione si giocano un piazzamento nel BMW Sports Trophy, che quest'anno festeggia sessant'anni. Ma vediamo come funziona la prima edizione della M2 CS Racing Cup Italy ( l'approfondimento di Sky Sport ).

La formula

Saranno sedici le auto in griglia: una per gli ospiti, 15 dai concessionari italiani che hanno aderito. La stagione è lunga sei tappe su circuiti storici, dall’ouverture di Monza la settimana prossima al finale al Mugello in ottobre. Lo schema: di venerdì le prove libere, poi due sessioni di qualifiche da 15 minuti ciascuna. Le gare sprint sono due, da 30 minuti più un giro: una sabato e una domenica. Ogni team può scegliere se affidarsi a un pilota solo oppure alternare una coppia.

Il montepremi complessivo è da 100 mila euro. La Racing Cup non è solo uno strumento di promozione o per catturare nuovi fan, è soprattutto un palcoscenico per giovani piloti: in un campionato monomarca, la differenza la fanno loro. "Mi dispiace essermi ritirato", ha scherzato durante la presentazione Stefano Gabellini, ex pilota e titolare di Promodrive che fornisce il supporto tecnico organizzativo. ACI Sport è promotore sportivo, mentre il partner tecnico sarà Michelin, fornitore dei pneumatici delle vetture.