8/10 @Canva

Non solo frasi e aforismi. Per la Festa dei Lavoratori scegli questa filastrocca scritta da Gianni Rodari, da inviare accanto all’immagine di un fiore oppure a quella di un lavoratore: "Quanti capelli bianchi/ha il vecchio muratore?/Uno per ogni casa/bagnata dal suo sudore./Ed il vecchio maestro/quanti capelli ha bianchi?/Uno per ogni scolaro/cresciuto nei suoi banchi./Quanti capelli bianchi/stanno in testa al nonnino?/Uno per ogni fiaba/che incanta il nipotino"