La giungla delle app per smartphone si arricchisce. A tema benessere, per il tempo libero, legate ai trend della Rete: sono numerose le applicazioni per dispositivi mobili che stanno tenendo banco durante l’estate 2019.

Ecco le app di cui non potrai fare a meno.

1. FaceApp, tutti pazzi per l'app che ti invecchia

Con 30 milioni di download nel mese di luglio, FaceApp è l'app dell'estate 2019. Neppure le celebrità resistono al fascino dell'applicazione che grazie all'ausilio dell'Intelligenza artificiale ci invecchia in un tap: avviate FaceApp (per iOS e Android), caricate un selfie e scegliete tra i filtri disponibili per vedere come sarà, presumibilmente, il vostro volto fra qualche decina di anni. O per ringiovanirvi: la funzionalità che più affascina gli utenti è quella dell'invecchiamento, ma non è l'unica messa a disposizione dall'applicazione. Selfie (invecchiato) dopo selfie, intanto sul web si discute dei termini poco chiari relativi alla gestione della privacy.

2. Vacanze animate: dalla foto alla gif in un’app

Uno scatto in riva al ruscello, che diventa una cascata scrosciante. Enlight Pixaloop è l’app ideale per trasformare gli scatti delle vacanze estive in divertenti gif: avviate l'editor fotografico, scattate una foto (o sceglietene una dalla libreria di immagini) e date vita all’elemento che preferite. Numerose le opzioni disponibili, tra filtri, regolazione di colori e luci, nonché della velocità di movimento, per rendere gli scatti statici il più live possibile. L'interfaccia utente è semplice e intuitiva e promette di restituire foto animate dagli elevati standard qualitativi. Disponibile per Android, iOS, PC e Mac, Enlight Pixaloop promuove la condivisione sui social network, trasformando l’animazione in una Storia o in un feed di Instagram in un tap.

3. Mindcurrent, l’allena-mente da spiaggia

“In media, l'80% dei tuoi pensieri ed emozioni sono negativi. Solo il 20% è positivo. Questo deve cambiare”: è la premessa su cui si basa Mindcurrent, un’app a metà strada fra un life coach digitale e un personal trainer della mente. Disponibile per dispositivi iOS e Android, si propone come la prima app che utilizza le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale per aiutare l’utente a canalizzare la propria energia. Mindcurrent pone all’utente una serie di domande sul suo stato attuale, fornendo di conseguenza consigli e suggerimenti personalizzati. Insomma, se una vacanza al mare non basta a liberarvi dallo stress questa estate, chiedete aiuto a Mindcurrent.

4. Musement, a caccia di festival musicali

L’estate è la stagione ideale per scovare festival e concerti al chiaro di luna (SCOPRI i concerti di agosto 2019). Chi desidera abbinare un weekend fuori porta a quell’evento musicale oltre confine non potrà fare a meno di Musement: l’app si propone come una guida turistica di diverse città del mondo - da Barcellona a Malta a Budapest. I consigli sui ristoranti da provare, i locali da visitare e le zone in cui passeggiare ve li dà la gente del posto. Inoltre l’applicazione permette di acquistare biglietti per visite ed eventi, e creare itinerari personalizzati (GUARDA come funziona Musement).

5. L'opera d'arte prende vita con Arart

Una natura morta, che all'improvviso fiorisce rigogliosa. E' possibile grazie a Arart, l'app che dà vita ai dipinti, anche a quelli più famosi. Chi ha in programma un viaggio in una città d'arte non potrà farne a meno: l'applicazione, disponibile per dispositivi iOS, offre un punto di vista alternativo sui capolavori della pittura classica e contemporanea. Così, al Louvre di Parigi, la Monnalisa di Leonardo potrebbe degnarvi di un sorriso; mentre se siete ad Amsterdam, attenzione agli occhiolini di Van Gogh quando sarete davanti ad un suo autoritratto... Il valore aggiunto di Arart? Funziona non solo con le opere viste (e immortalate via app) dal vero, ma anche con le rappresentazioni su libri e poster (GUARDA come funziona Arart).

6. Dango, la chat è personalizzata

Vi piacerebbe se le vostre conversazioni in chat fossero uniche? Provate Dango, l’emoji-assistant. Dango appare in qualsiasi app di messaggistica istantanea: come un vero e proprio assistente digital, aiuta l’utente a trovare rapidamente emoji, adesivi e GIF a tema, comprendendo cosa state digitando grazie all'intelligenza artificiale, e dà suggerimenti in tempo reale, mentre conversate online con un amico. Al momento disponibile esclusivamente per i dispositivi Android, promette di approdare presto anche su iOS (GUARDA come funziona Dango).

7. Vacanze al mare? Chiedi a Beach Scanner

Farà impazzire gli amanti delle vacanze al mare: l’app Beach Scanner si propone come un database dei litorali della costa italiana, regalando agli utenti una panoramica di tutte le spiagge più belle - con tanto di dettagli sui servizi offerti, foto e video. Grazie a Beach Scanner è possibile confrontare le diverse offerte (esclusivamente in Italia) su un unico portale web o app, compiendo una ricerca in base alla località e alle proprie preferenze. L’app fornisce anche informazioni sui dintorni e permette di concludere prenotazioni (GUARDA come funziona Beach Scanner).

8. CleanWorld, salva l'ambiente e guadagna

Raccogli i rifiuti abbandonati per strada, sulle spiagge, nei parchi. E guadagna quattrini. Si chiama CleanWorld l'app ideata dal giovanissimo Mattia Di Chiara, che punta a contrastare rifiuti e inquinamento dando agli utenti un incentivo in denaro. Attraverso l'applicazione disponibile per Android e iOS è possibile segnalare facilmente i rifiuti sparsi per il pianeta, con la possibilità di avvertire le autorità di competenza, inviando una testimonianza fotografica. Le segnalazioni degli utenti vanno a definire una mappa dei rifiuti intorno a noi e raggiunto un certo numero di segnalazioni si ottengono dei bonus, che si traducono in moneta, nonché delle medaglie virtuali da condividere sui social network.

