A Milano la seconda edizione di Orbits - Dialogues with intelligence

“Fare meglio insieme”, è l’obiettivo della seconda edizione di Orbits – Dialogues with intelligence , il progetto creato da Manuela Ronchi, CEO e founder di Action Holding e che vede come guida intellettuale il filosofo Luciano Floridi. Un format nato per accompagnare leader d’azienda, cittadini e studenti attraverso le sfide dell’era digitale. Tema scelto per questa edizione il capitale semantico.

Il capitale semantico

“Il capitale semantico è tutto quello che dà senso e significato alla nostra vita: l’esperienza, l’arte, la scienza, ma anche la musica che ho ascoltato, la pizza mangiata con gli amici. Tutta quella vita mentale che fa di noi chi siamo e ci permette di capire il mondo e di interpretarlo – ha spiegato a Sky TG24 il prof. Luciano Floridi, filosofo e direttore del Digital Ethics Center all’Università di Yale – Oggi nel mondo dell’intelligenza artificiale, nel quale l’informazione è alla portata di tutti e i dati costano poco, dare il significato, dare senso a tutto questo, avere il capitale semantico dalla propria parte, vuol dire fare la differenza”.

Non un concetto astratto, ma una risorsa concreta, come hanno dimostrato nel corso della due giorni le aziende e i professionisti che si sono raccontati dal palco del Palazzo del Ghiaccio di Milano.

“A mio avviso la cultura, la consapevolezza, lo studio, il pensiero critico vanno portati in mezzo alla gente – ha dichiarato a Sky TG24 Manuela Ronchi, CEO di Action Holding – Avere l’accademia che fa l’accademia, l’impresa che fa l’impresa e gli studenti che fanno gli studenti, se non si crea massa critica per far dialogare queste tre grandi entità che siamo tutti noi, cittadini di questo meraviglioso Paese, si fa fatica a vedere il cambiamento. Si vedono solo giardinetti dove ognuno cerca di fare il proprio, ma non creano quell’impatto inerziale per riuscire a fare un grande cambiamento culturale, visto che viviamo nell’era digitale e non possiamo fare finta di niente”.

Il dialogo con il Maestro Giovanni Allevi

In questa sfida che ci troviamo ad affrontare, l’essere umano resta, però, centrale.

“Credo che alla base della creazione musicale, quando questa diventa pregnante, forte, ci sia la fragilità umana, che è sempre collegata alla percezione della propria caducità, della possibilità della propria fine – ha spiegato dal palco il Maestro Giovanni Allevi, ospite d’eccezione di Orbits 2025 – È lì che l’artista, come in un grido disperato, concepisce l’opera d’arte, che probabilmente durerà nei secoli perché fa vibrare le corde di chiunque. Nel suo gesto artistico c’è il passaggio dal buio verso la luce e chiunque vive nel buio riconosce questa opera come catartica, come salvifica. L’intelligenza artificiale non può avere percezione della propria caducità perché è perfetta, un software. Allo stato attuale mi sembra di capire che l’AI è bravissima ad analizzare tutto quello che c’è prima di lei e intorno a lei e a creare delle sintesi su ciò che già c’è. Ma l’elemento di creatività nasce da una sorta di follia umana che è in grado di fare un salto quantico, qualitativo”.