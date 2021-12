Instagram Momenti 2021, come vedere e condividere le storie dell'anno

Instagram ha creato una nuova funzione per rivivere i momenti migliori dell’anno appena passato. In italiano si chiama “Momenti” o “Playback” per chi usa la versione in inglese. Attraverso questa modalità si potranno vedere le storie migliori del 2021 e condividerle con i follower in un video. A differenza dell’Instagram Best Nine, il collage con le nove foto che hanno ricevuto più like durante l’anno e che si può creare utilizzando app esterne, Momenti è integrata direttamente in Instagram ed è relativa solamente alle Stories. Ecco tutto quello che c’è da sapere per creare il proprio video e condividerlo sul social.