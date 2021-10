Cybersecurity, il torneo degli hacker: vince chi trova vulnerabilità

La competizione "Capture the flag" lanciata da Spike Reply in occasione del mese europeo dedicato alla cybersecurity

Si chiama Capture the flag, cioè rubabandiera. È una maratona in cui squadre di hacker si sfidano per trovare vulnerabilità nascoste appositamente dentro a un software. Vince chi ne trova di più. La sfida è stata lanciata dalla società Spike Reply in occasione del mese europeo dedicato alla cybersecurity.

Una competizione aperta a tutti e suddivisa in cinque categorie di gioco: programmazione, web, binary, Crypto e varie. I partecipanti si sono cimentati così nella risoluzione, nel minor tempo possibile, di problemi ed enigmi di sicurezza di crescente livello di difficoltà (GUARDA IL VIDEO IN ALTO).