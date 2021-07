Pentagono, cancellato maxi contratto con Microsoft per gestione cloud

La querelle Microsoft-Amazon

Il Jedi, il Joint Enterprise Defense Infrastructure "non centra più i nostri bisogni alla luce dei requisiti in evoluzione e dei progressi dell'industria", ha annunciato a sorpresa il Pentagono, in quella che è vista come una vittoria per il colosso di Jeff Bezos. Amazon infatti si era battuta duramente contro la decisione del Dipartimento di Difesa di assegnare a Microsoft la maxi-commessa, ritenendo la scelta motivata politicamente vista l'antipatia dell'allora presidente Donald Trump nei confronti di Amazon e di Bezos. Una teoria smontata solo in parte dalla revisione della gara, dalla quale è emerso che non poteva essere elaborata una valutazione completa su un'eventuale cattiva condotta etica vista la limitata collaborazione della Casa Bianca nell'esame. "Rispettiamo e accettiamo" la decisione del Pentagono "di muoversi su una strada diversa", ha detto Microsoft osservando comunque come la scelta iniziale aveva mostrato la fiducia del Dipartimento della Difesa nella sua tecnologia.