"Medallia", così la tecnologia può migliorare la vita dei clienti

Una società della Silicon Valley è la pioniera nella gestione di quella che in gergo viene chiamata “customer and employee experience”. Analizza i dati dei consumatori per migliorare la loro esperienza. Ecco come

Dalle recensioni online ai pagamenti con lo smartphone o con la carta passando per i questionari online. Mai come adesso i consumatori disseminano in giro una miriade di tracce digitali. Tracce che la tecnologia può sfruttare per migliorare la vita dei clienti. E’ quello, ad esempio, che fa Medallia, società della Silicon Valley pioniera nella gestione di quella che in gergo viene chiamata “customer and employee experience” (NOW, LA RUBRICA SU INNOVAZIONE E TECNOLOGIA DI SKY TG24).

L'analisi dei dati

Si tratta cioè di prendere una enorme mole di dati, analizzarla e incrociarla con altri dati ancora cercando poi di tradurla in azioni concrete. Un approccio innovativo che sfrutta tecnologie come l’intelligenza artificiale, il machine learning e che deve fare i conti con le esigenze dei consumatori. Esigenze che, soprattutto negli ultimi mesi, sono cambiate.

I servizi per i cittadini

Consumatori ma non solo, la città di San Diego, in California, ad esempio, ha da poco scelto Medallia per sperimentare questo approccio con l’obiettivo di migliorare i servizi per i cittadini. Insomma, l’adattamento del vecchio adagio “il cliente ha sempre ragione”, passa anche da qui.