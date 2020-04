Una novità che riguarda i più piccoli è in arrivo su Sky Q, il media box di Sky che si arricchisce di nuovi contenuti, aumentando ancora di più l'esperienza di visione per i propri clienti. L’ultima arrivata è YouTube Kids, l’app dedicata ai bambini e sviluppata da YouTube che fornisce una versione del servizio del tutto orientata ai più piccoli, con selezioni mirate di contenuti, funzionalità di controllo parentale e filtraggio di video ritenuti inappropriati per i minori di 12 anni.

Una vasta selezione di contenuti per famiglie

Oltre ai contenuti già disponibili sui canali per ragazzi inclusi nell’offerta Sky, da oggi i bimbi e i loro genitori possono trovare su Sky Q anche questa applicazione che permette di esplorare una vastissima selezione di video adatti alle famiglie, in modo semplice e anche divertente. YouTube Kids, tra l’altro, propone numerose opzioni che possano aiutare mamme e papà ad avere il controllo completo sull'esperienza di visione di contenuti dei propri figli. Inoltre è possibile personalizzare l’esperienza di fruizione, grazie alla possibilità di creare dei profili per ogni bambino a seconda della fascia d'età, ciascuno con le proprie preferenze di contenuto.

Una visione in totale sicurezza

“È sempre alta l'attenzione di Sky per i bambini e Sky Q si conferma lo strumento ideale per vivere la Tv con tutta la famiglia”, dice l’azienda. Solo un anno fa, tra l’altro, era già stata introdotta su Sky Q anche la modalità bambini, dedicata a contenuti inclusi nell’offerta Sky. Si tratta di una funzionalità, attivabile dal genitore, grazie a cui i più piccoli possono navigare liberamente nell’area a loro dedicata e scegliere i programmi preferiti, il tutto in totale sicurezza. Questo anche perchè Sky è da sempre vicina a genitori e figli garantendo la possibilità di accedere a contenuti di qualità, anche grazie al “Parental Control”, strumento utile per proteggere l’esperienza di visione dei più giovani. Ora, con l’arrivo anche dell’app di YouTube Kids, Sky Q diventa ancora di più un punto di riferimento per i bambini, con un’ampia scelta di contenuti, tutti racchiusi in un unico posto, compresi gli strumenti di protezione per i più piccoli garantiti sia da Sky sia da YouTube.