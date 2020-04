Microsoft compie 45 anni: la storia dell’azienda fondata da Bill Gates

Sono passati 45 anni dal 4 aprile 1975, il giorno in cui Bill Gates e Paul Allen fondarono Microsoft, l’azienda di informatica destinata a fare la storia del settore. L’obiettivo dei due amici, allora poco più che ventenni, era portare un computer su ogni scrivania e in ogni casa. Dopo un primo periodo trascorso a vendere pacchetti in linguaggio basic per i microcomputer Altair di Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), negli anni ottanta Microsoft conobbe una crescita importante: si trasformò in una compagnia privata con Gates presidente e Allen vice e spostò la propria sede da Albuquerque (New Mexico) a Redmond. In quel periodo nacque anche il programma di videoscrittura Word, che l’azienda pubblicizzò allegando una demo (su floppy disk) a una nota rivista di computer. Nel 1985 Windows fece il suo debutto come ambiente operativo per i sistemi operativi MS-DOS e PC DOS.

Il successo

Nel corso degli anni Novanta, l’azienda conobbe un’altra crescita importante, anche per merito dei sistemi operativi Windows NT (dedicato alle workstation e ai server) e a Windows 95 (pensato per i personal computer). In questo decennio Bill Gates divenne l’uomo più ricco del mondo, nonché uno dei più famosi. Tuttavia, nel gennaio del 2000 il numero uno di Microsoft fece un passo indietro e lasciò il ruolo di Ceo a Steve Ballmer per concentrarsi sulle “strategie di lungo periodo”. In quello stesso anno creò assieme alla moglie Melinda la Bill & Melinda Gates Foundation, la più grande fondazione privata al mondo. Sotto la guida di Ballmer, durata 14 anni, Microsoft alternò intuizioni fortunate, come la linea Surface, ad altre meno felici, tra cui il sistema operativo Windows Vista e l’acquisizione dei telefoni Nokia.

L’addio di Bill Gates

Negli ultimi anni, Satya Nadella ha preso il posto di Steve Ballmer (nel 2014), mentre Bill Gates si è concentrato sempre di più su propri impegni filantropici. Il 13 marzo 2020, il co-fondatore di Microsoft è uscito definitivamente dal consiglio di amministrazione della compagnia, per dedicarsi a tempo pieno alla Bill & Melinda Gates Foundation.