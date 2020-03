“Sappiamo che molti di voi sono a casa e che le pareti sembrano sempre più opprimenti. E allora ... scoprite la Biblioteca Digitale Mondiale: si può avere accesso gratuito a migliaia di libri, documenti e foto provenienti da tanti Paesi e culture”. Con queste parole, postate su Twitter, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha voluto dare un suggerimento a tutti coloro che stanno vivendo queste giornate chiusi in casa, a seguito dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus.

Oltre 19mila reperti da 193 Nazioni

Cos’è la World Digital Library? Si tratta di una biblioteca digitale internazionale, tra le più fornite al mondo, gestita proprio dall'Unesco e dalla Biblioteca del Congresso, la biblioteca nazionale degli Stati Uniti d'America. Al momento del lancio, avvenuto sul web il 21 aprile 2009, contava 1.170 elementi, ricercabili per area geografica, nazione e periodo storico) disponibile in sette lingue, ovvero arabo, cinese, francese, inglese, portoghese, russo e spagnolo. Si tratta in particolar modo di documenti storici e molto antichi, consultabili liberamente dal proprio computer di casa o dal proprio dispositivo mobile. Non è dunque una classica biblioteca come la potremmo intendere, ma piuttosto un archivio storico, composto da libri, manoscritti, mappe, giornali, riviste, stampe e fotografie, registrazioni sonore e film molto interessanti per chi volesse approfondire tematiche legate specifiche legate alla storia. Attualmente, come si può leggere nell’home page, la World Digital Library comprende un totale di 19,147 reperti storici provenienti da 193 Paesi nel mondo.

Lo scopo del progetto

Come si legge direttamente sul sito della WDL, nella sezione apposita sugli scopi di questo progetto dell'Unesco, gli obiettivi della Biblioteca digitale mondiale sono quelli di promuovere la comprensione internazionale e interculturale, espandere il volume e la varietà dei contenuti culturali su internet, fornire risorse per educatori, studiosi e un pubblico generale, sviluppare capacità per ridurre il divario digitale all'interno e tra i Paesi.