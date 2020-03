Un semplice “check-in” per sentirsi meno soli durante l’emergenza Coronavirus. E’ l’idea di alla base di “A casa insieme” un sito creato pochi giorni dopo l’entrata in vigore del decreto che costringe a casa milioni di italiani per contrastare la pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI).

Come funziona

“Facciamo squadra, sosteniamoci, attraverso questa piattaforma”, si legge in testa alla homepage: “Condividiamo questa esperienza per renderla più leggera: non sei l’unico a fare uno sforzo per il bene di tutti. Registra ora la tua presenza a casa!”. Appena sopra scorrono così i nomi di tutti quelli che hanno fatto check in indicando il proprio nome e il Cap. Sotto c’è una mappa che indica quante persone hanno segnalato la propria presenza in casa. Ci sono anche varie sezioni dove trovare suggerimenti per trascorrere il tempo libero, dalle serie tv da guardare agli allenamenti da fare. In casa, ovviamente. L’idea è di Francesco Stabilito, Project Manager su progetti IT e digital transformation e l’ha realizzata insieme al programmatore Luca Simonetti nel giro di poche ore. I dati raccolti, assicurano, “non verranno utilizzati per nessun altro scopo e quando il sito non avrà più ragione d’esistere (speriamo presto) verrà cancellato”.