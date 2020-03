L’emergenza sanitaria legata al coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24) ha costretto gli italiani a modificare le proprie abitudini. Dovendo limitare gli spostamenti all’esterno delle mura domestiche, molti consumatori hanno iniziato a ridurre il numero delle visite settimanali al supermercato e a fare la spesa online. Esistono varie catene, infatti, che si affidano all’e-commerce per consegnare i loro prodotti in tutto il territorio nazionale (o, in alcuni casi, nelle principali città), oltre a realtà di dimensioni minori specializzate in uno specifico settore (si passa dai prodotti per gli animali al vino).

Come fare acquisti online in tutta sicurezza

Prima di procedere agli acquisiti, è sempre opportuno verificare l’affidabilità del sito con cui si ha a che fare, controllando che utilizzi la connessione sicura https (per capirlo è sufficiente dare un’occhiata alla parte iniziale dell’url) e offra una protezione per gli acquirenti (buyer protection). Inoltre, è consigliabile anche leggere con attenzione le clausole sul pagamento di eventuali resi. Nel dubbio, una rapida ricerca su Google può aiutare a capire se è il caso di fidarsi o no.

Iniziative e difficoltà

Per venire incontro alle esigenze delle fasce più a rischio, alcune grandi catene di supermercati hanno reso più vantaggioso effettuare acquisti sui loro portali di e-commerce. Esselunga e Supermecato 24, per esempio, hanno azzerato le spese di spedizione per tutti gli over 65. Carrefour, che prevedeva già consegne gratuite per i consumatori più anziani, ha annunciato di aver potenziato ulteriormente il proprio servizio. Tuttavia, persino i negozi online dei marchi più noti faticano a stare dietro all’enorme mole di ordini arrivati negli ultimi giorni. “A causa delle richieste eccezionali, i tempi di attesa per la ricezione della spesa online potrebbero essere più lunghi del solito. Stiamo lavorando per aumentare la disponibilità di consegna e offrire anche in questo delicato momento un servizio sempre migliore. In conformità con le recenti indicazioni ministeriali, al fine di tutelare sia la clientela che i nostri autisti, la consegna della spessa avverrà esclusivamente al piano davanti alla porta di casa e il pagamento sarà solo online”, spiega Esselunga in una nota ufficiale. Anche altre catene, come Pam, Coop, e Carrefour, si trovano in difficoltà e non riescono a garantire la consegna a domicilio in tutti i comuni in cui sono presenti. Amazon Prime Now segnala che “a causa dell’elevata richiesta, le fasce di consegna potrebbero essere limitate”.

Altri siti utili

Oltre ai supermercati più diffusi sul territorio e ad Amazon, esistono altri realtà di dimensioni minori, spesso specializzate in un singolo settore, che offrono la possibilità di fare la spesa online. Orti a Domicilio, per esempio, mette a disposizione dei clienti frutta e verdura appena raccolta, che viene recapitata direttamente dal contadino più vicino. Il servizio è attivo a Roma, nelle provincie di Grosseto, Vasto e Mantova. Chi desidera acquistare prodotti per i propri animali domestici, dal cibo ai giocattoli, può affidarsi a realtà come Arcaplanet e Zooplus. Tannico, infine, è un sito che mette a disposizione degli amanti del vino più di 14mila etichette provenienti da oltre 2.500 cantine. Per contribuire ad affrontare l’emergenza coronavirus, il sito donerà un euro all’ASST Fatebenefratelli Sacco per ogni bottiglia acquistata da una specifica selezione.