Dagli smartphone ai dispositivi indossabili, passando per le applicazioni software e il trasporto sostenibile, sono tante le novità tecnologiche presentate a marzo o che saranno lanciate sul mercato entro il mese. Ecco allora quali sono i prodotti più interessanti nel mondo dell'elettronica e dell'hi-tech.

Gli smartphone Huawei

Entro la fine di marzo potrebbe sbarcare sul mercato degli smartphone la nuova gamma di Huawei P40. La data da segnare sul calendario per gli appassionati dovrebbe essere il 26 marzo. Nel frattempo sul web si moltiplicano i rumors sulle caratteristiche dei nuovi smartphone e circolano anche le prime immagini inedite. I prossimi top di gamma della casa cinese potrebbero essere lanciati in versione dark green, black, white, purple e orange. E in attesa dell'uscita dei P40, a partire dal 2 marzo sono già state aperte le prenotazioni sugli store online di Huawei P40 Lite, la variante con caratteristiche da fascia media già ufficializzata in Europa.



Le migliori app del mese

Se febbraio è stato il mese di TikTok, scaricato 113 milioni di volte, a marzo spiccano le app dedicate al mondo della fotografia. Da Sticker Maker Studio, che permette di creare una libreria personalizzata di sticker finalizzati all'utilizzo su WhatsApp a Photo Editor Pro, che mette a disposizione dell'utente oltre 100 effetti, filtri, griglie e più di 500 tra adesivi e strumenti di disegno, sono tante le novità per gli appassionati del settore.

Il primo smartwatch di Oppo

Lo scorso 6 marzo Oppo ha presentato in streaming il suo primo smartwatch: Oppo Watch. Simile per design all'Apple Watch, il dispositivo sarà disponibile in Cina a partire dal 24 marzo in due varianti che si distinguono per le dimensioni del display. Lo smartwatch di Oppo supporta la funzione elettrocardiogramma (Ecg), utile a monitorare il sonno, i progressi nello sport e il battito cardiaco degli utenti. Oppo Watch funziona con sistema operativo Android e consente di di ricevere notifiche, telefonate, messaggi, ascoltare musica e consultare uno store delle applicazioni.

La nuova 500 full electric

Il 4 marzo a Milano Fca ha presentato la Nuova 500, prima vettura italiana completamente elettrica. Olivier Francois, responsabile del brand Fiat, l'ha definita "una novità epocale" e ha sottolineato che questa potrebbe essere l'auto del prossimo decennio. La produzione inizierà a giugno, mentre le consegne partiranno da agosto e settembre. Per il lancio ufficiale, invece, bisognerà aspettare l'evento del prossimo 4 luglio a Torino.

Smart shoes per appassionati di running

Altra novità interessante di questo mese di marzo, in particolare per gli appassionati di running, sono le smart shoes di Under Armour: le Ua Hovr Machina. Queste calzature dispongono di sensori smart installati nella suola per il rilevamento dell'attività dell'utente. Scaricando l'apposita app sul proprio smartphone (Ua MapMyRun, disponibile sia per ambienti Android che iOS), è possibile sincronizzare le scarpe e tracciare tutti i dati inviati dai sensori attraverso l'attivazione della funzione bluetooth.