Instagram down in diversi Paesi: segnalati problemi anche in Italia

Problemi di funzionamento per Instagram in diversi Paesi. Come mostra la mappa fornita da DownDetector, sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti, il popolare social network è down in diverse zone d'Europa, compresa l'Italia, a partire dalle ore 20 di oggi, 20 febbraio.

La mappa da DownDetector dei problemi segnalati su Instagram

I problemi riscontrati

Nei Trending Topic italiani di Twitter spunta proprio l'hashtag #instagramdown. Molti utenti spiegano di avere difficoltà a condividere Stories e caricare foto. Qualcuno, a metà tra dubbio e ironia, si chiede se i problemi siano della piattaforma social, del proprio telefono o della connessione Internet. C'è chi invece reagisce con filosofia, invitando gli utenti a leggere un libro o fare una passeggiata.