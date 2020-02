Vodafone down, problemi alla rete in tutta Italia

Nelle ultime ore, numerosi utenti hanno segnalato sul sito downdetector.it dei problemi alla rete Vodafone, che rendono difficoltosa la navigazione su Internet sia da desktop che da mobile. Il picco delle segnalazioni, provenienti da tutta Italia ma concentrate prevalentemente in alcune città (tra cui Milano, Firenze, Roma e Napoli), si è verificato attorno alle 11:15 del 10 febbraio (167 segnalazioni). I problemi riguardano soprattutto la lentezza della connessione, che in molti casi non permette agli utenti di navigare su Internet in tranquillità. Dopo l’ultima interruzione del servizio, che secondo downdetector.it risale alle 11:14 del 10 febbraio, la situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità. Il sito specializzato indica che al momento non sono presenti problemi sulla rete Vodafone, come emerge anche dal netto calo delle segnalazioni inviate dagli utenti.

Un caso simile

Non è la prima volta in cui Vodafone deve risolvere un malfunzionamento segnalato dagli utenti. Lo scorso 29 luglio, per esempio, sui social sono stati segnalati vari problemi di connettività alla rete in numerosi post accompagnati dall’hashtag #vodafonedown. In quell’occasione la compagnia telefonica è riuscita a risolvere il disservizio, circoscritto prevalentemente nella zona centro nord di Roma e riguardante sia la connessione a Internet che le chiamate vocali, nel giro di poche ore.