Philips, multinazionale olandese leader nel settore elettronico, sta valutando l’ipotesi della vendita della divisione degli elettrodomestici per concentrare i propri sforzi produttivi sulla tecnologia sanitaria e sugli apparecchi per la cura della persona. Lo ha annunciato l'azienda in una nota e attraverso le parole dell'amministratore delegato Frans van Houten che ne ha parlato in un'intervista, raccontando che questo processo dovrebbe richiedere un tempo che potrà variare tra i 12 e i 18 mesi. La cessione del comparto degli elettrodomestici, che l'anno scorso ha generato ricavi per 2,3 miliardi di euro, "aiuterà Philips a concentrarsi sulla tecnologia sanitaria così da essere in grado di potenziarla ulteriormente", ha commentato ancora van Houten.