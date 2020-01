Atari, la storica azienda statunitense specializzata nella produzione di videogiochi e hardware, è pronta a lanciarsi nel settore alberghiero. L’azienda, come annunciato in un comunicato dedicato, prevede di realizzare una catena di hotel a tema videoludico negli Stati Uniti.

Il progetto è frutto di un recente accordo siglato con il gruppo GSD e True North Studio.

I lavori di costruzione del primo Atari hotel, tra gli otto previsti dall’accordo, inizieranno a metà 2020. Il primo albergo verrà realizzato a Phoenix, in Arizona, mentre i rimanenti saranno costruiti a Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco e San Jose.

Atari Hotels: caratteristiche

Atari intente realizzare degli hotel in grado di offrire ai clienti un’esperienza di alloggio unica nel suo genere. Gli alberghi proporranno servizi di intrattenimento di alto livello con esperienze completamente coinvolgenti per ogni età e abilità di gioco, tra cui le ultime novità nel settore della Realtà virtuale e aumentata.

Alcune strutture, come si legge nel comunicato, presenteranno anche locali e monolocali all'avanguardia per ospitare eventi esports.

Il design e i lavori di costruzione della catena di hotel saranno organizzati e diretti dal gruppo GSD.

“Gli Atari Hotels saranno i primi nel loro genere negli Stati Uniti, offrendo ai giocatori di tutte le età il massimo dell'intrattenimento coinvolgente e di ogni aspetto del gioco. Siamo entusiasti di lavorare a questo progetto con partner così grandi e di portare una grande vittoria in Arizona ", ha dichiarato Shelly Murphy, alla guida del gruppo GSD.

L’annuncio del Ceo di Atari

“Siamo entusiasti di collaborare con GSD Group e True North Studio per costruire i primi hotel a marchio Atari negli Stati Uniti. Insieme realizzeremo uno spazio che sarà molto di più di un semplice posto dove alloggiare. Atari è un marchio iconico a livello mondiale che trova il favore di persone di tutte le età, paesi, culture ed etnie e non vediamo l'ora che i nostri fan e le loro famiglie apprezzino questo nuovo concetto di hotel”, ha commentato Fred Chesnais, Ceo di Atari.