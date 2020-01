C3 AIRCROSS, Citroën sbarca nel mercato dei Suv compatti

Citroën ha puntato sulla carta SUV compatto per fare all-in sul mercato internazionale. C3 AIRCROSS, prodotto di ultima generazione dell’azienda, è nato con uno spirito rivoluzionario, ideato interamente a misura di cliente. Il cambio di rotta è nell’ampia offerta di personalizzazione, 85 sono le combinazioni per gli esterni, pronte a soddisfare la voglia di carrozzeria dei clienti più fantasiosi con 8 varianti di colore, 5 le differenti armonie per gli interni, 3 le tinte per il tetto e 4 Pack Color. Numeri che testimoniano un progetto ambizioso che ha unito tecnologia ed estro in un SUV compatto dai 4,15 m di lunghezza. Al primo approccio col test driving, C3 AIRCROSS spicca per l’effetto personalità, allo scrigno esterno che trasmette sicurezza con l’altezza dal suolo rialzata e maxi ruote, si contrappone un habitat interno avvolgente, grazie alle linee morbide della silhouette. Il tocco colorful sulle barre del tetto, apribile e panoramico, e i vetri laterali posteriori “a veneziana”, dall’imprinting retrò, valorizzano lo stile distintivo della Citroën.

C3 AIRCROSS, SUV compatto dalla “guida facile”

Non è solo questione di stile. Tra i SUV compatti quello della Citroën è definito a misura di cliente anche per la guida testata ad alto comfort. Una “guida facile”, riscontrabile subito al volante, che con il programma integrato «Citroën Advanced Comfort®» offre il mix giusto di funzionalità e benessere on the road. La semplicità si declina in tecnologia all’avanguardia che favorisce la “guida facile” e altamente performante. In campo hi-tech, le funzioni di assistenza alla guida sono 12, così lo smartphone si ricarica wireless, la commutazione dei fari è automatica, il SUV si parcheggia rapidamente con il Park Assist e i limiti di velocità risultano subito segnalati, senza sforzi. Semplificazioni alla guida che si sposano con la comodità di un’abitabilità tra le più competitive del settore SUV compatti. Le sedute sono accoglienti, il sedile posteriore frazionabile, il sedile del passeggero anteriore si può ripiegare “a tavolino”, mentre il volume del portabagagli arriva fino alla capienza record da 520 litri. Personalizzabile al 100% e con una tecnologia che facilita la guida con naturalezza, la sintesi dei pregi di C3 AIRCROSS.