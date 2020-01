I miglioramenti nelle foto scattate in notturna sono uno degli aspetti chiave di iPhone 11, un upgrade che Apple vuole ora celebrare premiando le migliori immagini ottenute utilizzando la modalità Notte con iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Il contest indetto da Cupertino durerà fino al 29 gennaio e coinvolgerà gli utenti di tutto il mondo, che potranno condividere le proprie spettacolari fotografie, da sottoporre alla valutazione di una giuria selezionata e composta da esperti del settore. Oltre a comparire sui portali e sull’account Instagram di Apple, le foto vincitrici potranno essere scelte per le campagne pubblicitarie dell’azienda.

Apple, come partecipare al contest della modalità Notte

I nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max hanno portato la fotografia notturna a un nuovo livello, offrendo secondo Apple “un’esperienza fotografica che non ha uguali” e mettendo a disposizione degli utenti “nuovi strumenti potenti e intuitivi che permettono a chiunque di fare foto da professionista”. Per questo, Cupertino invita i possessori di questi smartphone a divertirsi partecipando a un contest che durerà fino al 29 gennaio, volto a premiare le fotografie migliori scattate con la modalità Notte. Per partecipare sarà sufficiente condividere le immagini scelte su Instagram o Twitter con gli hashtag #ShotoniPhone e #NightmodeChallenge, descrivendo il modello di iPhone utilizzato nella didascalia. Anche gli utenti di Weibo potranno prendere parte al concorso utilizzando #ShotoniPhone# e #NightmodeChallenge#. In alternativa, è possibile inviare direttamente le foto con la migliore risoluzione all’indirizzo shotoniphone@apple.com. Gli scatti possono essere mantenuti in versione originale o ritoccati sia con l’app Foto di iPhone che con software di altri sviluppatori. Le cinque immagini vincitrici saranno annunciate il 4 marzo. I dettagli del contest sono consultabili sulla pagina di Apple che ha annunciato la novità.

Modalità Notte su iPhone 11: come utilizzarla al meglio

Per l’occasione, Apple ha stilato una breve lista di consigli per utilizzare al meglio la modalità Notte sui propri iPhone 11. Cupertino spiega che questa opzione si attiva automaticamente negli ambienti poco illuminati ed è segnalata da un’icona gialla. Con la modalità Notte, iPhone determina il tempo di posa della foto da scattare in base alla scena, che può essere aumentato toccando l’icona gialla e spostando il cursore. Negli ambienti più bui, con un tempo di posa molto lungo, Apple suggerisce di utilizzare un treppiede o un supporto per iPhone.