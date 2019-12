DS 3 CROSSBACK E-TENSE, il SUV Elettrico che esalta i vantaggi della guida sostenibile con l’eleganza di un design esclusivo

SUV Elettrico prepotentemente elegante nel suo design scultoreo, performance di guida che non lasciano spazio a compromessi, il genio della tecnologia in campo automobilistico al servizio del cliente. È questa l’essenza di DS 3 CROSSBACK nella sua versione E-TENSE, percepibile subito al test drive che non delude le aspettative. L’esperienza di guida trova totale riscontro nelle presentazioni del SUV di Yves Bonnefont, CEO di DS Automobiles: “Con DS 3 CROSSBACK E-TENSE, l’azienda scrive un nuovo capitolo della sua storia: quello dell’elettrificazione. DS 3 CROSSBACK E-TENSE è 100 % elettrica, senza compromessi sullo stile e sulle prestazioni”. Il SUV Elettrico made by DS Automobiles, sulla scia del suo gemello a benzina, spicca per lo stile elegante, esaltato da elementi di design esclusivi. La guida sostenibile diventa così altamente performante, senza rinunciare agli spazi di un habitat confortevole, DS 3 CROSSBACK E-TENSE garantisce un'autonomia di 320 km secondo il ciclo WLTP e ricarica della batteria fino all'80% in soli 30 minuti. Numeri da capogiro per gli standard dei SUV Elettrici di ultima generazione.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE: scultura su 4 ruote di un SUV elettrico

Cultori dello stile, in casa DS non si rinuncia alla bellezza delle linee, l’eleganza è l’arma per valorizzare la tecnologia all’avanguardia del prodotto. Che sia DS 3 CROSSBACK o il SUV Elettrico E-TENSE l’estro creativo dell’azienda si è espresso in un concept che cattura l’attenzione a prima vista, l’auto diventa una scultura moderna. Lavorato come se fosse un blocco di marmo, il SUV prende forma declinandosi con un corpo essenziale dalla lunghezza ridotta, si impone con maxi-ruote, stupendo per la perfezione delle proporzioni. Un design imponente e compatto in 4,12 m di lunghezza, su ruote da 690 mm e un’altezza dal suolo rialzata tipica dei SUV Elettrici più apprezzati sul mercato. Unico l’effetto ottico frutto di studiati fari a LED verticali e dei gruppi ottici allungati DS MATRIX LED VISION che uniscono elementi High-Tech a un design scultoreo. A prima vista colpisce anche la maniacale cura dei dettagli dai profili dei vetri invisibili, al tetto personalizzabile senza antenne a vista fino alla perla di tecnologica ed eleganza, elemento distintivo di questo modello, le maniglie delle portiere a scomparsa. Un inedito per un SUV Elettrico, perfettamente in linea con la carrozzeria, restano celate fuoriuscendo solo quando devono essere utilizzate. La magia delle maniglie a scomparsa della linea DS 3 CROSSBACK è arricchita dall’esclusiva funzione Keyless Access & Start, entro una distanza di 1,5 metri l’auto si sblocca e le maniglie fuoriescono automaticamente, rendendo più smart l’approccio alla guida in giornate frenetiche. Il tratto distintivo della DS resta, però, la possibilità di personalizzazione. Il cliente, grazie alle ispirazioni DS, può dare sfogo alla fantasia creando lo stile dell’auto dei sogni.

Sicurezza e comfort estremo in un SUV ipertecnologico

Non solo tecnologia all’avanguardia. Al test drive si scopre che il binomio sicurezza e comfort, capisaldi di DS Automobiles, sono tratti distintivi anche del SUV elettrico DS 3 CROSSBACK E-TENSE che ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle in tutti i test EURO NCAP nel 2019. Ad esaltare la performance di guida, oltre al quadro strumenti full digital e al freno a mano elettrico, spicca l’assorbimento delle vibrazioni su strada che migliora l’esperienza di viaggio, rendendola piacevolmente confortevole. L’insonorizzazione è senza dubbio uno dei maggiori punti di forza di DS 3 CROSSBACK. Nata da un intenso studio del team di esperti dell’azienda gode anche di uno spessore della lamiera rinforzato sulle portiere e di un parabrezza insonorizzato. Il silenzio di un viaggio senza il fastidio dei rumori esterni si trasforma in relax con un sistema audio ad alto impatto, il sistema Hi-Fi ELECTRA® con 12 altoparlanti e amplificazione da 515W per un comfort estremo che rendono il SUV Elettrico di DS Automobiles tra i più competitivi sul mercato.