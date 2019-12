Fifa 20, gli utenti potranno eleggere la squadra dell'anno

Fifa 20, l’ultimo capitolo calcistico targato Electronic Arts, era stato lanciato lo scorso 27 settembre su Pc, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e nel giro di poche settimane ha già superato i 10 milioni di giocatori in tutto il mondo. Tutti i fan del gioco, fino al 20 dicembre, potranno essere protagonisti di una iniziativa particolare, cioè quella di nominare direttamente la squadra dell’anno, che verrà poi nominata a gennaio 2020.

I Toty speciali

Per farlo, gli utenti potranno collegarsi sul sito di Electronic Arts (nella sezione dedicata) per selezionare i migliori 11, divisi per ruolo. Sono in tutto 55 i giocatori scelti da cui scaturirà il dream team assoluto, i cui giocatori saranno protagonisti dei pacchetti che conterranno gli oggetti giocatore speciali TOTY, per un periodo limitato, all’interno della modalità “ultimate team”.

Tra portieri e difensori

Tra i portieri, i fans di Fifa 20 potranno scegliere tra Alisson del Liverpool, Ederson del Manchester City, Oblak dell’Atlético Madrid, Onana dell’Ajax e infine ter Stegen del Barcellona. Sono 18 in tutto, invece, i difensori tra cui pescare, cioè Jordi Alba del Barcellona, Alexander-Arnold del Liverpool, Bonucci della Juventus (che in Fifa si chiama Piemonte Calcio, per via dell’accordo esclusivo della società bianconera con il competitor, Pes 2020), Giménez dell’Atlético Madrid, Hummels del Borussia Dortmund, Kimmich del Bayern Monaco, Koulibaly del Napoli e Laporte del Manchester City. Quindi in lizza ecco anche De Ligt della Juventus, Marquinhos del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos del Real Madrid, Robertson del Liverpool, Alex Sandro della Juventus, Thiago Silva del Paris Saint-Germain, Škriniar dell’Inter, Tagliafico dell’Ajax, van Dijk del Liverpool e Vertonghen del Tottenham.

I migliori tra centrocampo e attacco

Proseguendo nel dettaglio, tocca scegliere poi i migliori centrocampisti ed attaccanti, i ruoli che certamente suscitano più fascino tra tifosi ed appassionati gamer. Per quanto riguarda i primi, sono 16 in tutti i nominati: De Bruyne del Manchester City, Dybala della Juventus (inserito in questa categoria nonostante il suo ruolo da attaccante fuori dagli schermi del videogioco), Eriksen del Tottenham, Fabinho del Liverpool, Havertz del Bayer Leverkusen, Henderson del Liverpool, de Jong del Barcellona, Kanté del Chelsea e Modric del Real Madrid. Quindi ancora Sancho e Reus del Borussia Dortmund, David Silva del Manchester City, Tadić dell’Ajax, Verratti del Paris Saint-Germain, Wijnaldum del Liverpool e ancora Ziyech dell’Ajax. Lo stesso di numero di giocatori sono stati scelti per definire il miglior reparto d’attacco di Fifa 20: Aubameyang dell’Arsenal, Agüero del Manchester City, Benzema del Real Madrid, Firmino del Liverpool, Hazard del Real Madrid, Kane del Tottenham, Lewandowski del Bayern Monaco, Mané del Liverpool e Mbappé del Paris Saint-Germain. Quindi i nomi forse più “caldi”, partendo dal Pallone d’Oro 2019 Lionel Messi del Barcellona, Neymar del Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo della Juve, Salah del Liverpool, Bernardo Silva del Manchester City, Son del Tottenham e infine Sterling del Manchester City.