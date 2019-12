Cyber Monday 2019, le migliori offerte

Dopo gli sconti del Black Friday arrivano a quelli del Cyber Monday, l’evento nato nel 2005 per incentivare gli acquisti online. Le offerte del lunedì successivo al ‘venerdì nero’ riguardano prevalentemente i prodotti tecnologici e rappresentano l’occasione ideale per togliersi qualche sfizio o portarsi avanti con i regali di Natale. La caccia al prezzo più basso sarà aperta per tutta la giornata e coinvolgerà numerosi siti, tra cui anche Amazon. Ecco alcuni degli sconti più interessanti che è possibile trovare online.

Gli smartphone in offerta

Gli smartphone rappresentano l’oggetto del desiderio di molti consumatori e sono tra i prodotti più cercati durante eventi come il Black Friday. In occasione del Cyber Monday, Amazon propone il cellulare antiurto Blackview BV9600 4G a 229,49 euro (il prezzo di listino è 269 euro). Lo smartphone è dotato di un display da 6,2 pollici AMOLED OCta-Core Helio P70, del sistema operativo Android 9.0, una batteria da 5580 mAh, 4GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile tramite schede micro SD). Un altro device in offerta è il cellulare entry level Umidigi A3 Pro che, solo per oggi, è disponibile a 76,49 euro (il prezzo di listino è di 99 euro). È caratterizzato da uno schermo da 5,7 pollici, una batteria da 3300 mAh, 3GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione e una doppia fotocamera da 16MP + 8MP. Mediaworld, invece, propone Samsung Galaxy A50 a 239 euro (prezzo di listino: 359,00 euro). Un altro smartphone dell’azienda sudcoreana in offerta è il Galaxy S10, disponibile su ebay al prezzo di 589,99 euro (sconto del 36% sul prezzo di listino). Infine, Unieuro propone l’Asus Zenfone 6 a 429 euro (un risparmio di 70 euro rispetto al prezzo di listino).

I dispositivi per la casa intelligente

Non poteva mancare almeno un’offerta su uno degli smart speaker di Amazon: per il Cyber Monday la scelta è ricaduta sull’Echo Dot di terza generazione. Il dispositivo, che integra l’assistente virtuale Alexa, è disponibile a 179,95 euro (al posto di 219,94 euro): chi lo acquisterà riceverà in omaggio anche lo smartwatch Fitbit Versa 2, nella colorazione bordeaux. Anche la base batteria per l’Echo Dot di terza generazione è in offerta per il Cyber Monday in tre differente colorazioni: antracite, grigio chiaro e grigio mélange. Tutte le varianti sono disponibili al prezzo di 33,99 euro. Mediaworld propone Google Home Mini a 19,99 euro (prezzo di listino: 59,99 euro). L’assistente vocale del colosso di Mountain View è in offerta anche sul sito di Unieuro, dov’è disponibile al prezzo di 18 euro.

Le offerte sugli smartwatch

Per quanto riguarda gli smartwatch e le smartband, Amazon propone due dispositivi di Huawei in offerta: si tratta di Huawei Watch GT 2, venduto al prezzo di 209 euro, e di Huawei Band 3 Pro, con GPS integrato, disponibile a 49 euro. Un altro fitness tracker disponibile a un prezzo scontato è Fitbit Inspire HR, proposto a 69,90 euro in due colorazioni: bianca e nera.