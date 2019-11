Black Friday 2019, le migliori offerte sui prodotti Huawei

Il Black Friday 2019 è ufficialmente arrivato e per moltissimi consumatori è già iniziata la caccia alle migliori offerte su Internet e nei negozi fisici. Il ‘venerdì nero’ rappresenta una delle migliori occasioni per acquistare prodotti di ogni tipo a prezzi vantaggiosi e sono numerose le aziende che ogni anno prendono parte a questa tradizione, proponendo agli utenti sconti, coupon e ribassi. Anche se le offerte riguardano vari settori, dalla moda ai viaggi, sono soprattutto quelle relative al mondo della tecnologia ad attirare l’interesse dei consumatori, come emerge da un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti. Tra i prodotti dei colossi dell’elettronica che è possibile trovare a prezzi vantaggiosi non mancano quelli di Huawei, azienda attiva ormai da anni nel mercato italiano.

Le offerte sugli smartphone di Huawei

Chi desidera acquistare un nuovo smartphone potrebbe guardare con interesse all’offerta di Mediaworld su Huawei P30, disponibile per il Black Friday a 459 euro. Anche il suo ‘fratello maggiore’ P30 Pro è in vendita a un prezzo vantaggioso: è possibile trovarlo da Unieuro a 649 euro. La versione Lite, invece, è in offerta su Amazon a 259 euro in varie colorazioni. Un’altra offerta degna di nota riguarda Huawei Mate 20, disponibile da Euronics a 369 euro.

Le offerte sui tablet di Huawei

Per quanto riguarda i tablet, su Amazon è possibile trovare MediaPad M5 Lite, nella versione solo Wi-Fi, al prezzo di 229 euro. Mediaworld, invece, propone il Mediapad T5 da 10 pollici a 229 €. Inoltre, il Mediapad T3 da 10 pollici con 16 GB di memoria interna è disponibile da Trony al prezzo di 119 €.

Le offerte sui wearable di Huawei

Oltre agli smartphone e ai tablet, anche i dispositivi indossabili di Huawei sono disponibili a un prezzo scontato in occasione del Black Friday. Su Amazon, per esempio, è possibile trovate Huawei Watch GT 2 a 199 euro. Sempre sulla piattaforma di e-commerce è disponibile Watch GT Elegant, nelle colorazioni bianca e nera, a 119 euro. La versione Active del dispositivo, invece, è in offerta a 124 euro. Prezzo scontato anche per gli auricolari true wireless Huawei Freebuds 3, presenti su Amazon a 169 euro.