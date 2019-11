Appassionati della saga di Star Wars e amanti della buona cucina? Sta per arrivare sul mercato un prodotto perfetto per accontentare entrambe le passioni. Si tratta delle pentole a pressione multifunzione del marchio Instant Pot (marchio canadese di elettrodomestici da cucina), totalmente ispirate ai temi del franchise ideato da George Lucas, nelle quali si possono ritrovare tutti i personaggi principali della saga cinematografica.

I modelli disponibili

Si potrà scegliere tra BB-8 per il modello più piccolo ‘Duo Mini 3QT’ a 79,95 dollari, Lord Fener, R2-D2 e Storm Trooper per quello medio ‘Duo Mini 6QT’ a 89,95 dollari e infine Chewbacca per il modello più grande, ovvero il ‘Duo Mini 9QT’ a 119,95 dollari. La vera chicca che riguarda questi particolari oggetti da cucina è che ogni singola pentola a pressione fornisce una serie di curiose ricette personalizzate, ovviamente sempre a tema Star Wars. Così, per chi vorrà immedesimarsi ancora di più nel mood della saga che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, si potranno portare in tavola la pasta con gamberi BB-8, l’arrosto di manzo Lord Fener, le uova ripiene Lato Oscuro, il pollo arrosto alle erbe R2-D2 e persino il chili di Chewbacca. Praticamente un intero pasto totalmente dedicato a Star Wars, cucinato con pentole che rimandano ai suoi personaggi più iconici.

In commercio sul mercato americano

Sebbene l’idea possa essere carina per pensare ad un ‘gustoso’ regalo di Natale, occorre specificare che le pentole di ‘Instant Pot’ brandizzate Star Wars si possono ordinare in occasione dell’uscita in commercio, programmata per il 13 dicembre. Per ora però sono solo un’esclusiva destinata al mercato americano, quindi chi volesse acquistarle potrà farlo nell’eventuale occasione di un viaggio oltreoceano. Come riporta infatti il sito di Williams-Sonoma, società americana di vendita al dettaglio quotata in borsa che vende articoli da cucina e arredamento per la casa, tra cui queste particolari pentole a pressione, “per il momento non si possono più accettare ordini dall'Unione europea”.