Ecco la macchina del caffè più piccola di sempre

Si prepara ad arrivare sul mercato Coffejack, la macchina del caffè più piccola di sempre. Misura appena 10 centimetri di altezza e può essere portata con sé ovunque semplicemente infilandola in una borsa o in uno zaino per gustare un espresso di qualità anche quando si è lontani da un bar. È stata creata da Ashley Hribar-Green e Matthew Aston Cain, due designer di Hribacain che, dopo 392 prototipi e tre anni di tentativi, sono riusciti a ottenere il risultato attuale. Per raccogliere i fondi necessari a finanziare il progetto, l’azienda ha avviato da tre settimane una campagna di crowdfunding sul sito Kickstarter, che finora ha raccolto quasi 600.000 euro. È possibile preordinare Coffejack al prezzo di 69 sterline (circa 81 euro): le prime spedizioni sono programmate per maggio 2020.

I vantaggi offerti da Coffejack

Coffejack è stata pensata per consentire agli utenti di preparare un espresso in modo semplice e veloce: è sufficiente scegliere i 14 grammi di caffè da versare nella base, riempire di acqua la parte superiore della macchinetta e premere per alcuni secondi la pressa di cui è dotato il dispositivo, in grado di esercitare una pressione di 9 bar. Oltre alla rapidità di preparazione, un altro vantaggio del prodotto è il suo ridottissimo impatto ambientale: il sistema, infatti, non si basa sulle cialde usa e getta e non prevede l’utilizzo di bicchieri di plastica da smaltire. L’obiettivo di Hribacain, infatti, è contribuire a ridurre l’inquinamento associato al consumo di caffè, senza costringere i consumatori a rinunciare alla propria bevanda preferita. Infatti, nonostante le ridotte dimensioni, Coffejack dovrebbe garantire, a detta dei suoi creatori, un espresso di qualità paragonabile, se non superiore, a quella ottenibile tramite l’utilizzo delle classiche macchinette del caffè. Il dispositivo, inoltre, può essere utilizzato anche per la preparazione di altre bevande, come il latte macchiato o il cappuccino.