Beyond digital, la nuova digital vision di Maire Tecnimont

La rivoluzione digitale è diventato elemento imprescindibile per chi vuole costruire qualcosa nel mondo. Un percorso unico che viene analizzato e affrontato da “BEYOND DIGITAL”, l’evento organizzato a Milano da Maire Tecnimont in collaborazione con Boston Consulting Group. L’obiettivo dell’incontro è quello di puntare ad andare oltre la retorica sulla digitalizzazione. La chiave di lettura è il confronto per superare stereotipi e aspettative e mettere le basi per un nuovo modello operativo in grado di puntare sull’engagement delle persone e sul rafforzamento dei processi trasversali di filiera. 50 progetti di digitalizzazione all’interno del gruppo Maire Tecnimont per gestire e ottimizzare l’esplosione della disponibilità dei dati, intelligenza artificiale e il superamento dei confini fisici e organizzativi.

La digital vision di Maire Tecnimont

Una rivoluzione su grande scala che coinvolge settori come quello dello sport, dell’imprenditoria e dell’informazione. Una digital vision condivisibile che passa attraverso una profonda ottimizzazione di tutti i processi interni, ma anche la creazione di un’offerta aggiuntiva di servizi digitali ai clienti. Fabrizio Di Amato, Presidente e Fondatore del Gruppo Maire Tecnimont, ha parlato delle opportunità presenti sul mercato: “Digitalizzazione e transizione energetica sono cogliere in maniera complementare. Da imprenditore penso che il successo di questo processo possa avvenire solo attraverso un approccio ad imprenditorialità diffusa, nel quale noi tutti dobbiamo reinventarci nel nostro modo di lavorare.” La creazione di valore passa attraverso un approccio pragmatico, un vasto portafoglio di iniziative e un coinvolgimento pervasivo delle risorse umane. Una digital vision che ha l’obiettivo di rafforzare con efficacia il ruolo di Maire Tecnimont come “orchestratore digitale” delle oltre 6,000 aziende della propria catena di fornitura. Nuovi servizi ai clienti ma anche pratiche per ottimizzare la produttività e garantire efficienza. L’esempio arriva dall’applicazione di soluzioni digitali ad un impianto petrolchimico che può generare un recupero di efficienza stimato tra il 4 ed il 7% di margine operativo, grazie all’intelligenza artificiale e alla enorme disponibilità di dati a disposizione. Per riuscire ad ottenere questi risultati è però fondamentale che il ruolo di coordinamento generale sia svolto da un contrattista che sappia combinare competenze ingegneristiche e tecnologiche. La chiave di volta del cambiamento sono le persone ed il loro ingaggio, per questo il Gruppo ha chiesto una partecipazione attiva dei propri dipendenti come “Digital Catalysts” ovvero acceleratori del cambiamento digitale.

L’esperienza di Milano Cortina e la necessità di mettersi in gioco

All’evento hanno partecipato Raffaele Cattaneo, Assessore Ambiente, Regione Lombardia; Giovanni Malagò, Presidente del Coni; Andrea Prencipe, Rettore Luiss – Guido Carli; Luca Solari, docente Università degli Studi di Milano; Alvise Biffi, delegato Piccola Industria per startup e cybersecurity Confindustria; Luigi Lusuriello, Chief Digital Officer ENI; Marco Tonegutti e Francesco Guidara, BCG. Proprio Giovanni Malagò si è soffermato sull’importanza di una digital vision così avanzata: “Come Milano Cortina sappiamo che per storia e per cultura siamo indietro rispetto ai Paesi scandinavi. Abbiamo puntato ad un dossier per analizzare questo tema e il nostro filmato finale è il simbolo di tutto questo”. Franco Ghiringhelli, Human Resources, ICT and Process Excellence SVP del Gruppo Maire Tecnimont, spinge i 6 mila collaboratori a mettersi in gioco: “Per Maire Tecnimont la trasformazione digitale deve essere un’occasione di crescita. Chiediamo loro una maggiore propositività imprenditoriale, attraverso le enormi e sempre più accessibili opportunità offerte dalla tecnologia”.

(In collaborazione con Maire Tecnimont)