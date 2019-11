Singles' Day di Alibaba, ordini per 1 miliardo in 1 minuto

Anche quest’anno il Singles’ Day si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati dello shopping online. Alibaba, il colosso cinese dell’e-commerce che ha inventato la ‘tradizione’ nel 2009, ha rivelato tramite un comunicato ufficiale che solo nel primo minuto dall’inizio dell’evento si sono registrati ordini per un miliardo di dollari. La cifra è salita a 4,5 miliardi di dollari nei primi cinque minuti e ha superato i 12 miliardi al termine della prima ora. Inoltre, Cnbc riporta che nelle nove ore successive alla mezzanotte dell’11 novembre, il valore delle transazioni ha toccato i 23 miliardi di dollari, il 25% in più rispetto ai guadagni raggiunti dalle vendite dell’edizione del 2018 nello stesso momento.

I numeri del Singles’Day 2019

L’evento è iniziato ufficialmente in Cina alla mezzanotte dell’11 novembre e in Italia alle 17 di domenica 10 novembre. Anche se la giornata è ancora in corso, il volume delle vendite ha già superato di circa due volte e mezzo quello del Black Friday e del Cyber Monday messi assieme. Come riportato dalla Cnn, nelle settimane precedenti al Singles’ Day si sono registrati ordini per circa 143 milioni di dollari, di cui quasi 14 milioni relativi ai prodotti di Apple. La nuova edizione della giornata cinese dello shopping online, che quest’anno celebra il suo decimo compleanno, ha dunque tutte le carte in regola per superare i risultati di quella del 2018, che aveva permesso ad Alibaba di guadagnare oltre 30 miliardi di dollari in un solo giorno.

L’importanza dell’evento per Alibaba

Alibaba prevede che all’edizione 2019 del Singles’Day parteciperanno oltre 500 milioni di utenti, circa 100 in più rispetto allo scorso anno, che potranno scegliere le offerte migliori tra i prodotti di oltre 200mila brand. Grazie ai risultati dell’evento, Alibaba potrebbe consolidare la propria posizione sul mercato internazionale e ottenere una buona quotazione sulla borsa di Hong Kong nei prossimi mesi, dove il colosso cinese punta a raggiungere un valore di circa 15 miliardi di dollari in azione.