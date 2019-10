Instagram down. L’hashtag rimbalza su Twitter ed è la prima dei trending topic. Pomeriggio di disagio per gli utenti della piattaforma di foto. Problemi a Houston, New York, Texas, Atene, Brisbane, Roma ma anche in Serbia, Russia, Brasile. Sono migliaia i messaggi legati a problemi su Instagram e postati su downdetector, portale di riferimento per riscontrare le problematiche legate anche ai social network.

Il picco alle 16

Il picco dei problemi si è verificato attorno alle 16 (ora italiana) e ha riguardato principalmente l’aggiornamento dei feed, la pubblicazione di commenti e, più in generale, tutti i tipi di interazione; dai like, ai direct. Tante le difficoltà e i rallentamenti anche nel postare foto e pubblicare Stories. In Italia, i problemi hanno iniziato poco alla volta a rientrare a partire dalle 16.40.