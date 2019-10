Wind, arrivano nuovi tagli di ricarica: ecco cosa cambia

Wind, sulla scia della manovra commerciale attuata nelle scorse settimane dai concorrenti Tim e Vodafone, ha deciso di introdurre nuovi tagli di ricarica che vanno a rimpiazzare i tagli classici da 5 e 10 euro.

Dal 28 ottobre 2019, i clienti ricaricabili Wind possono usufruire di Ricarica Special 5 o 10 che offrono 4 o 9 euro di credito e prevedono l’attivazione di una promozione esclusiva che offre chiamate e traffico internet illimitato in Italia per le 24 ore successive all’attivazione della ricarica.

Wind ha anche introdotto due nuovi tagli di ricarica da 4 e 11 euro, disponibili inizialmente solo sull’applicazione e sul sito ufficiale dell’operatore mobile.

Ricarica Special 5 e 10: come funzionano

Ricarica Special 5 e Ricarica Special 10 vanno a sostituire i tagli classici da 5 e 10 euro: al cliente, a fronte di una spesa pari a 5 o 10 euro, viene aggiunto un euro in meno di credito sul telefonino rispetto al costo complessivo della ricarica, che dal momento dell’attivazione offre una promozione a tempo (24 ore) per chiamare e navigare senza limiti in Italia. L'offerta va ad aggiungersi alle altre già attive sulla linea ricaricabile. Le nuove ricariche 'speciali' possono essere acquistate nei punti vendita fisici utilizzati da Wind: ricevitorie, edicole, bar, Tabacchi abilitati e Negozi Wind. I tagli standard da 5 o 10 euro non sono più disponibili.

Nuovi tagli di ricarica da 4 e 11 euro

Per ora, invece, i nuovi tagli di ricarica da 4 o 11 euro sono disponibili solo sull’app MyWind e sul sito ufficiale dell’operatore: entrambi i nuovi tagli erogano un credito pari all’importo pagato dall’utente. Non viene però attivata alcuna promozione.

Ciò significa che gli utenti prima di effettuare una ricarica dovranno valutare se preferiscono vedersi togliere un euro di credito dall’importo pagato ma poter usufruire della promozione a tempo e se optare per i nuovi tagli da 4 e 11 euro.