Il 22 ottobre si celebra il Capslock day, la giornata internazionale dedicata al tasto Blocco maiuscole, presente sulla maggior parte delle tastiere dei computer.

Premendolo viene attivata una modalità di inserimento del testo dove tutte le lettere digitate vengono scritte in maiuscolo.

Per l’occasione sui social impazzano gli hashtag #InternationalCapsLockDay #WorldCapsLockDay #CapsLockDay, digitati in post scritti quasi interamente in maiuscolo.

La giornata, celebrata ogni anno dal 2000, è stata ideata proprio per schernire chi scrive ‘con grandi caratteri’ anche quando non è necessario.

Il tasto cambia il tono del discorso

Il Caps Lock è un piccolo pulsante in grado, quando premuto, di cambiare completamente il tono di ciò che si sta scrivendo. Spesso lo si utilizza per attirare l’attenzione: la scrittura di intere frasi in maiuscolo è percepita, soprattutto nel web, come una scelta maleducata e aggressiva, come se l’utente in questione stesse urlando ai suoi lettori.

Il Capslock day dal 2009 viene celebrato in due diversi giorni: il 22 ottobre e il 28 giugno. Il secondo appuntamento è stato fissato in onore di Billy Mays, noto venditore statunitense, deceduto il 28 giugno 2009, che era solito urlare per convincere gli spettatori dell’utilità dei prodotti da lui pubblicizzati.

Pc, il mercato è cresciuto del 4,7% nel terzo trimestre del 2019

Stando ai dati emersi dal report stilato dagli analisti di Canalys, nel terzo trimestre del 2019 il mercato dei Pc ha registrato una crescita annua del 4,7%: sono state consegnate 70,9 milioni di unità.

Il Paese che ha registrato più consegne è il Giappone, protagonista di un incremento compreso tra il +55 e il +63%, probabilmente in parte dovuto anche all’aumento dell’imposta sui consumi e alla necessità di potenziare l’infrastruttura IT prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’azienda leader del settore durante il trimestre in questione è Lenovo, con una quota di mercato tra il 24,4 e il 24,7%. In seconda posizione c’è HP, seguita da Dell. Fuori dal podio Apple con 5 milioni di Pc venduti.