Tim, problemi e interruzioni di servizio a Roma: ecco perché

Dalle ore 16:00 di oggi, 19 settembre, la rete fissa di Tim sembra dare problemi a Roma e zone limitrofe. Diversi utenti hanno segnalato su Downdetector, una piattaforma che raccoglie segnalazioni riguardanti disservizi di questo genere, difficoltà a collegarsi a Internet da rete fissa e a telefonare.

Problemi di connessione alla rete fissa Tim

Stando alla mappa di Downdetector, i problemi di connessione si concentrano per lo più nell’area della Capitale e stando alle segnalazioni il disservizio dovrebbe riguardare soprattutto la fibra di Tim.

Tuttavia sul sito sono arrivate anche alcune segnalazioni provenienti da Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Brescia, Verona, Genova e modena.

I problemi più segnalati riguardato Internet fisso (55%), Telefonia fissa (30%) e Telefonia mobile (13%).

Tim e il 5G: tutto quello che c’è da sapere

Lo scorso luglio Tim, in occasione di un evento tenutosi ha Roma, ha presentato le novità e i piani dell’azienda nell’ambito delle reti di quinta generazione. La connettività 5G è attiva a Napoli, Roma, Torino ed entro il 2019 arriverà anche a Verona, Firenze, Matera, Milano e Bologna, in 50 distretti industriali e 30 località turistiche (con velocità fino a 2 Gigabit al secondo). Tim, entro il 2021, avrebbe nei piani l’attivazione della connettività di nuova generazione in un totale di 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali e 200 progetti specifici per le grandi imprese. Il 5G, come spiegato dalla stessa Tim nel corso della presentazione porta con sé diversi vantaggi, quali una maggior velocità di download (almeno 10 volte superiore a quella permessa dal 4G), una latenza 10 volte inferiore a quella del 4G, maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 vote) e un uso significativo dell’Internet of Things (IoT) per connettere contemporaneamente fino a 1 milione di dispositivi e sensori per km quadrato con qualità e affidabilità elevatissime.