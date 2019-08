Tramite un post su Twitter, Google ha annunciato che entro il 2022 tutti i prodotti Made By Google saranno realizzati con dei materiali riciclati. Una svolta green che permetterà di ridurre l’impatto dell’azienda di Mountain View sull’ambiente, garantendo al tempo stesso prodotti più duraturi nel tempo. Inoltre, Google ha confermato che entro la fine del 2020 tutte le spedizioni avranno impatto ambientale zero. Queste promesse fanno parte di un ampio progetto del colosso di Mountain View, finalizzato a garantire in futuro la sostenibilità ambientale di ogni singolo prodotto. I vertici dell’azienda spiegano che il team di progettazione avrà il compito di realizzare dei prodotti durevoli, composti da materiali eco-sostenibili e facili da smontare per il riciclo. Entro la fine del 2019, Google dovrebbe lanciare sul mercato un prodotto creato utilizzando delle bottiglie riciclate al posto del poliestere. Potrebbe trattarsi di un nuovo device della serie Google Home, ma per il momento l’azienda non ha né confermato né smentito questa ipotesi.

Svelata la data d’uscita di Google Nest Hub Max?

Negli scorsi giorni, Google potrebbe aver rivelato per sbaglio la data di uscita di Google Nest Hub Max, lo smart display presentato in occasione di Google I/O 2019. Sulla pagina di supporto del prodotto è apparsa per alcuni istanti questa scritta: “Disponibile dal 9 settembre 2019, in Australia, Regno Unito e Stati Uniti, tranne Puerto Rico”. Il colosso di Cupertino ha rimosso prontamente l’informazione, sostituendola con la voce ‘Coming Soon’. Non è quindi chiaro se lo smart display uscirà effettivamente all’inizio di settembre o meno. Al momento, le uniche certezze riguardano la sua dotazione tecnica: Nest Hub Max sarà dotato di uno schermo HD con diagonale da 10 pollici (risoluzione 1280 x 800 pixel) e di una fotocamera Nest con sensore grandangolare, utile per tenere sotto controllo l’interno della propria abitazione. Il dispositivo consente anche di effettuare delle chiamate e di riprodurre musica e filmati.