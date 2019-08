Intel annuncia i nuovi processori di decima generazione per i notebook

Intel ha annunciato ufficialmente la nuova line-up di processori Core di decima generazione (conosciuta anche come Core 10000), nota col nome in codice ‘Ice Lake’ basati su un’architettura x86 ‘Sunnycove’ e costruiti con nodo produttivo a 10 nanometri. Le CPU erano già state svelate in anteprima durante l’ultima edizione di Computex (la manifestazione annuale dedicata al mondo dell’informatica), svoltasi a Taipei dal 2 al 6 giugno. I nuovi processori sono destinati al mercato dei notebook e dei Pc convertibili. In totale, i nuovi modelli di core 10000 inseriti nelle linee Intel Core Y e Core U con TDP di 9, 15 e 28 watt saranno 11 e verranno utilizzati in più di 35 progetti. A livello di GPU, gli Ice Lake potranno contare sul nuovo chip Iris Plus di 11esima generazione, compatibile con lo standard VESA Adaptive Sync.

Le caratteristiche tecniche dei nuovi processori

I nuovi processori Ice Lake presentano una parte grafica completamente rinnovata, nota come Gen11: Intel spiega che offriranno prestazioni due volte superiori alla Gen9/9.5. Una buona notizia per tutti gli appassionati di videogiochi, che potranno giocare ai titoli più importanti in Full HD con prestazioni 2 volte migliori rispetto alle GPU integrate precedenti. Inoltre, l’azienda ha dichiarato che le prestazioni IPC dell’architettura Sunny Cove sono migliorate tra il 15 e il 18% rispetto a SkyLake: in alcune applicazioni possono raggiungere persino picchi del 30-40%. Rispetto ai processori finora disponibili, gli Ice Lake offrono una capacità di codifica HEVC due volte più rapida e permettono di vedere dei video in 4K a 60 fps HDR con la massima qualità. La nuova linea di CPU supporta l’interfaccia Thunderbolt 3 a 40 Gbps (per prestazioni fino 4 volte migliori rispetto a USB 3.1) e la connettività Wi-Fi 6 Gig+ di ultima generazione, oltre allo standard USB-C. Per ora Intel non ha divulgato informazioni relative ai prezzi delle nuove CPU, la cui uscita è prevista per il periodo natalizio.