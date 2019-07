E’ stata Tesla Model 3 l’auto elettrica più apprezzata dagli automobilisti italiani nel mese di giugno 2019. Tra tutti i 1445 modelli di veicoli a zero emissioni in vendita nel nostro Paese, la berlina di segmento D di Elon Musk ha conquistato 372 guidatori. I dati elaborati arrivano da UNRAE, l'Associazione che rappresenta le Case estere operanti sul mercato italiano delle autovetture, dei veicoli commerciali e industriali, dei bus e dei caravan e autocaravan.

Cresce il mercato delle auto elettriche

Come segnala il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a giugno 2019 e considerando tutto il comparto dei veicoli venduti, la motorizzazione ha immatricolato 171.626 autovetture, con una variazione di un -2,08% rispetto a giugno 2018, durante il quale ne furono immatricolate 175.273. Il dato positivo riguarda però proprio il comparto delle auto elettriche che crescono, in termini di vendita, di circa il 225% raggiungendo lo 0,8% sulla quota totale, rispetto allo 0,3% allo stesso mese del 2018.

La top 10 completa di giugno 2019

Tesla Model 3, se si considera il consuntivo dei primi sei mesi dell'anno, è seconda in classifica con 958 auto totali vendute, ma va specificato che le vendite in Italia del modello sono iniziate ufficialmente solo a febbraio. Nonostante un ottimo avvio di anno sia in Italia si in Europa, aveva leggermente perso terreno a discapito delle concorrenti nei mesi di aprile e maggio. Ma ha recuperato con prontezza, assestandosi al primo posto per il mese di giugno. Secondo gradino del podio per la Renault Zoe, di cui è stato da poco annunciato il restyling, che ha totalizzato 351 unità vendute. A completare la top 10 ecco poi le due Smart elettriche (la EQ Fortwo con 185 veicoli e la EQ Forfour con 114), la Nissan Leaf (104 veicoli venduti), la Hyundai Kona Electric (98), la BMW i3 (63), altre Tesla, questa volta nelle varianti Model S (55) e Model X (44) e infine la Jaguar I-PACE (17). In assoluto, considerando tutto il 2019 è la Renault Zoe con 1.335 veicoli l’elettrica più venduta, al terzo gradino del podio, davanti a Tesla Model 3, c’è invece Smart ForTwo con 707 unità vendute nel primo semestre dell’anno.