Playstation Now, ecco i giochi disponibili a luglio

Tra le numerose possibilità che Sony propone ai propri utenti, c’è da qualche tempo anche l’abbonamento a PlayStation Now. Si tratta di un servizio a pagamento mensile che permette di giocare oltre 500 videogiochi, esclusive PlayStation, che vanno da titoli per tutta la famiglia ad altri acclamati da critica e appassionati. La curiosità è quella di poter giocare in streaming anche a giochi usciti per PS3 e PS2 o scaricare centinaia di giochi PS4 direttamente sulla propria console. Il parco dei titoli di PS Now subisce periodicamente degli aggiornamenti ed ecco che, con luglio, ne arrivano nuovi a disposizione. Le novità di questo mese includono un elettrizzante crossover tra velocisti a quattro ruote e calcio, ovvero ‘Rocket League’, oltre ad uno sparatutto fantascientifico come ‘Borderlands: The Handsome Collection’.

Tra auto e calcio

Rocket League è un acrobatico gioco in arena basato su bizzarre leggi della fisica. Il giocatore controllerà un'auto, la battle-car, in un campo rettangolare con due porte ai lati più piccoli. Si sfidano due squadre da 1 a 4 giocatori. Lo scopo del gioco è quello di mandare il maggior numero di palle nella porta avversaria. La squadra che in 5 minuti avrà segnato più gol vincerà la partita. Chi lo gioca, tra l’altro, potrà partecipare all’evento ‘Radical Summer’ (in scadenza il 12 agosto) contenente oggetti gratuiti, nuovi DLC premium su licenza e modalità di gioco a tempo.

Un mondo fantascientifico

Altro titolo importante di questo aggiornamento è Bordelands. Con il lancio di ‘Borderlands 3’ previsto dopo l’estate, ecco che ci si potrà tuffare in questo mondo adrenalinico con Borderlands: The Handsome Collection. La collezione include le versioni definitive sia di Borderlands 2 che di Borderlands: The Pre-Sequel. Per chi non conoscesse questo titolo, si tratta di uno sparatutto in prima persona, caratterizzato da una grafica davvero particolare, praticamente fumettistica, ambientato sul misterioso mondo di Pandora.

Gli altri titoli

Inoltre, Sony ha previsto l’aggiunta di altri titoli per i possessori dell’abbonamento. Si va da Nightmares From The Deep 2: The Siren’s Call a Dark Arcana: The Carnival, da Tachyon Project a Rapala Fishing: Pro Series. Poi ancora MXGP3 – The official Motocross videogame, Real Farm, Wuppo, Red Faction II e Rad Rodgers.