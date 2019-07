Italiani over 55 super tecnologici, grazie anche all’aiuto dei giovani

Gli over 55 italiani sono sempre più connessi, spesso anche grazie al supporto e all’aiuto dei giovani di casa.

A suggerirlo sono i dati emersi da un nuovo sondaggio Kaspersky, che ha indagato il rapporto tra le diverse generazioni e la tecnologia.

Il tallone d’Achille della popolazione di età superiore ai 55 anni italiana riguarda la risoluzione di problemi tecnologici legati alla sicurezza, quali la protezione del router, la rimozione di virus informatici e l’installazione di una soluzione di sicurezza informatica.

Il 71% degli over 55 italiani che ha preso parte all’indagine ha dichiarato di cavarsela con la tecnologia. Si tratta di una percentuale superiore alla media globale, fissa al 68%.

‘Gender gap’ e numeri in Italia e nel mondo

Tra i due sessi sarebbero le donne ad essere più in difficoltà nelle questioni tecnologiche. Secondo l’indagine il 65% delle femmine italiane intervistate ha dichiarato di non avere conoscenze in questo settore.

Nonostante le risposte convinte della popolazione che ha preso parte all’indagine, riguardo l’esperienza e la bravura in campo tecnologico, il 44% degli italiani ha ammesso di rivolgersi ai giovani di casa quando in difficoltà. Una percentuale di poco sopra la media globale, al 41%. Il 17% degli abitanti della penisola, inoltre, ha affermato di aver ‘corrotto’ i famigliari più giovani in cambio di un supporto (nel mondo il 15%).

"Ad un sorprendente 26% dei nostri connazionali invece, manca più il supporto tecnico dei propri figli che la loro presenza. A livello globale lo stesso dato si attesta al 18%”, si legge nell’indagine.

Il tallone di Achille degli adulti italiani

L’operazione tecnologica più difficile per gli italiani over 55, secondo il sondaggio, è resettare un router e metterlo in sicurezza: mette in difficolta il 32% dei partecipanti che ha dichiarato di chiedere aiuto ai giovani di casa.

Per il 30%, invece, il compito più complicato è riuscire a rimuovere un virus dal proprio computer.

"Quella che potremmo definire come vecchia generazione rappresenta l'anello debole di una società sempre più connessa; l'eccessiva dipendenza degli 'over' dai membri più giovani della famiglia in fatto di tecnologia serve solo a nascondere queste mancanze”, spiega Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.

“Risulta abbastanza evidente che sia necessaria una migliore formazione per spezzare questo ciclo del 'Mi potresti aiutare a’”.