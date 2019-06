Black Shark 2 vuole diventare il futuro del mobile gaming

Si chiama Black Shark 2, come la (quasi) omonima azienda - Black Shark - che la produce, ed è un’innovativa stazione di gioco portatile per il mobile gaming. Ha fatto il suo debutto di fronte al pubblico dell’E3 di Los Angeles e abbiamo fatto quattro chiacchiere con David Li, il Vice President dell’azienda.

Qual è lo stato di salute del mobile gaming e quali sono le prospettive con l’arrivo del 5G?

“Nel 2018, i ricavi del mercato globale dei giocatori sono 125,4 miliardi, tra questi ricavi, il mobile gaming è il primo segmento per i videogiochi con il 36% delle entrate del mercato gaming globale. Il mercato statunitense rappresenta il 25% del totale globale. I giochi per dispositivi mobili hanno una percentuale simile a quella dei dati globali. Non sta crescendo solo il mercato dei videogiochi, ma anche i giochi per dispositivi mobili, con anche e-sport gaming in crescita ad un'incredibile velocità. Ci sono 1.5B di persone che seguono gli e-sports, che hanno generato un fatturato di 696 milioni nel 2016, con un 36% in Nord America. Ovviamente, il mercato statunitense è uno dei mercati più importanti per Black Shark. I giocatori hanno sempre a cuore i contenuti, quello che Black Shark sta facendo ora è offrire loro il miglior hardware e software, e per il futuro, anche servizi. Black Shark porterà i dispositivi 5G con la nuova piattaforma Qualcomm nella prima ondata sul mercato. La latenza ultraveloce a livello millisecondo e la velocità ultraveloce a livello GB dei telefoni cellulari 5G saranno i migliori gestori di cloud gaming. Cloud Gaming e 5G si supportano a vicenda, poiché molti scenari applicativi di 5G sono compatibili con il cloud gaming e il cloud gaming non può essere popolare senza la commercializzazione del 5G”.

Quali sono i vostri programmi? Sono imminenti nuovi lanci di prodotto?

“Black Shark ha lanciato Black Shark 2 un paio di mesi fa, e ai gamer sta piacendo, e abbiamo ottenuto anche dei buoni feedback dai media in tutto il mondo. Siamo contenti di questi primi risultati, ma non abbastanza. Per questo prepareremo presto altri nuovi prodotti. Tra i prossimi passi dello sviluppo di Black Shark c’è quello di stabilire connessioni emotive con i giocatori. Il design del nostro prodotti si concentra sulla soddisfazione dell'esperienza immersiva nelle dimensioni dello schermo, il touch, il sistema di raffreddamento, il suono, l'efficienza luminosa e le vibrazioni. Forniremo ai giocatori prodotti innovativi con schermi più grandi e un design esterno accattivante. Inoltre, stanno arrivando altri accessori di gioco portatili”.

E tra i programmi c’è anche il lancio di una vostra linea di smartphone?

“Black Shark è una società di tecnologia di gioco, crea un ecosistema di gioco basato su hardware, software e servizi, offre la migliore esperienza di gioco ai giocatori di tutto il mondo. Quindi non ci consideriamo un marchio di smartphone, non entreremo mai nel settore degli smartphone tradizionali”.