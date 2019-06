Milano PhotoWeek, al via la settimana della fotografia

Il 3 giugno 2019 parte la Milano PhotoWeek, la terza edizione della settimana della fotografia.

L’iniziativa, promossa e coordinata dal Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, ha come obiettivo quello di omaggiare la fotografia, promuovendo la sua capacità di interpretare e raccontare la realtà e cercando di avvicinare la popolazione alla potenzialità degli scatti, capaci di offrire diversi punti di vista del mondo.

La Milano PhotoWeek terminerà il 9 giugno 2019 e sarà una vetrina non solo per le fotografie d’autore ma anche i progetti delle scuole, per l’arte in generale, per l’architettura e per il fotogiornalismo.

Per l’occasione nel capoluogo lombardo sono in programma più di 150 appuntamenti tra mostre, visite guidate, incontri, laboratori e proiezioni.

‘Il mare che vorrei’ tra gli appuntamenti della MPW

La settimana della fotografia mira ad avvicinare i grandi e i piccini al magnifico mondo della fotografia, e anche nella sua terza edizione veicolerà e promuoverà temi importanti e di attualità. È questo il caso della mostra ‘Il mare che vorrei’, realizzata da MPW, grazia alla collaborazione di LaMer, MUBA Museo dei bambini e UPY-Underwater Photographer of the Year. Si tratta di un vero e proprio percorso di sensibilizzazione che ha come obiettivo quello di promuovere la salvaguardia degli oceani. Sotto i portici della Rotonda della Besana verranno esposti diversi scatti in grado di proiettare i visitatori sul fondo dei mari, mostrando loro le meraviglie degli abissi e coinvolgendoli in un’esperienza naturale.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 5 al 9 giugno dalle ore 7:00 alle 22:00.

Tra le novità il progetto social ‘Milano A/R’

Tra le novità della terza edizione della Milano PhotoWeek c’è il progetto social ‘Milano A/R’, in grado di coinvolgere la popolazione in un viaggio temporale negli ultimi 60 anni, rappresentando l’evoluzione di Milano in 24 scatti, 12 post e 12 storie. 12 fotografie sono state scattate dal noto fotografo Gianni Berengo Gardin.

La settimana della fotografia fonderà la magia della musica e delle immagini in ‘Realpolitik Masquerade Party’, una notte all’insegna del divertimento e dell’arte, in programma sabato 8 giugno. Per essere aggiornati sulle mostre in programma basta consultare il sito dell’iniziativa o seguire i post con l'hashtag dedicato #MilanoPhotoWeek.