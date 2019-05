Sonic e F1, ruote bollenti alla console

Sonic va veloce e non solo quando sfreccia sulle sue zampette. Da oggi potete accendere e i motori, virtuali, della vostra console e correre insieme al più famoso porcospino blu dei videogiochi e ai suoi amici in Team Sonic Racing. Si tratta del nuovo gioco di corse con protagonisti i personaggi della saga dell’eroe targato Sega. 21 i tracciati a disposizione dei giocatori, che potranno scatenarsi su PlayStation®4, Xbox® One e Nintendo Switch™, e in edizione solo digitale per PC. In occasione del lancio di Team Sonic Racing Sega ha pubblicato un folle trailer live-action con concorrenti in carne e ossa che si sfidano nello shopping a colpi di generi alimentari (GUARDA IL VIDEO).

Il gioco (GUARDA IL TRAILER) che combina le atmosfere del mondo di Sonic all’arcade racing, permetterà di gareggiare in squadra condividendo power-up e speed boost utilizzando un preciso stile di guida, personalizzando il proprio veicolo e scegliendo tra tre diversi tipi di personaggi.

Per chi ama invece il realismo delle corse dell’adrenalinico Circus della F1 è stato invece rilasciato il primo trailer di gameplay di F1® 2019, il gioco ufficiale del Mondiale (GUARDA IL TRAILER). Dal filmato si possono apprezzare le migliorie grafiche, il tema musicale scritto dal compositore Brian Tyler e le riproduzioni esclusive di piloti e auto della F1 e della Formula 2. Svela inoltre il ritorno di bolidi storici già ammirati nei capitoli precedenti. In questo caso, però, per mettersi al volante e cimentarsi su tutti i 21 circuiti della stagione bisognerà attendere il 28 giugno.

"Ogni anno facciamo passi da gigante per rendere il gioco più autentico e coinvolgente possibile e in F1 2019 abbiamo superato le aspettative grazie alla qualità delle immagini. Grazie ai feedback dei fan conosciamo le auto classiche che la community vuole nel roster e, insieme ai nuovi veicoli disponibili nella Legends Edition e nell'Anniversary Edition, offriremo loro tutto ciò che bramano", ha anticipato Lee Mather, Game Director di F1.