La Apple Developer Academy all’Università Federico II di Napoli ha aperto il bando per selezionare i 400 nuovi studenti che prenderanno parte al prossimo programma di formazione gratuita. Il corso è rivolto ai giovani desiderosi di acquisire competenze professionali per diventare sviluppatori e imprenditori. Le iscrizioni chiuderanno il 21 giugno. Per partecipare alle selezioni è necessario compilare una domanda online, direttamente sul sito dell’accademia. Gli studenti dovranno successivamente sostenere un test e affrontare un colloquio in una di queste città: Napoli, Londra, Monaco di Baviera o Parigi.

Corso di formazione gratuito

Il corso è completamente gratuito e ha come obiettivo quello di formare i ragazzi insegnando loro come sviluppare nuovi software, applicazioni e come curare il design delle piattaforme. Ai 400 studenti che passeranno le selezioni verranno forniti gli hardware e i software necessari per il percorso di studi, quali iPhone e Mac.

Dal 2016, l’anno di apertura dell’Apple Developer Acadamy, gli esperti della mela hanno già formato quasi 1000 giovani, che hanno poi sviluppato circa 50 nuove applicazioni attualmente disponibili sullo store di Apple, tra queste anche Me Well, l’app che trasforma lo smartphone in un apparecchio acustico.

All’anno in corso hanno preso parte studenti provenienti da 30 diversi Paesi tra cui Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Inoltre, 35 di loro parteciperanno al convegno annuale riservato agli sviluppatori della mela, la Worldwide Developer Conference, che si terrà nel mese di giugno in California.

Codemotion, accordo con Facebook e Google: corsi per sviluppatori

Google Cloud, Facebook Developer Circles e Nexi, in collaborazione con Codemotion, danno il via a nuovi corsi di formazione gratuiti riservati agli sviluppatori, ai Chief Innovation Officer (Cio) e ai Chief Technical Officer (Cto). Google metterà a disposizione un training incentrato sulla comprensione del funzionamento di Google Cloud Platform. Facebook, invece, realizzerà un corso della durata di 10 settimane diviso in tre diversi capitoli: il ruolo del CTO, AI/Machine Learning, Software Architecture/DevOps. Il training di Nexi, invece, sarà composto da 4 moduli: Simple payment + invisible payment, Smart POS, XPay Build, UX personalizzata e backoffice, gli SDK per mobile. Al termine di ogni corso sono previsti test valutativi, il superamento dei quali corrisponderà con l’assegnazione di un attestato.