Ford presenta Self-Braking Trolley, il carrello della spesa per i più piccoli

Per molti genitori la spesa settimanale al supermercato è qualcosa più di un impegno casalingo. Perché spesso farla con i propri figli vuol dire vedere le proprie piccole pesti sfrecciare tra le corsie del supermercato alla guida di un carrello della spesa. Per rendere l'esperienza molto più serena una soluzione potrebbe essere il Self-Braking trolley di Ford (IL VIDEO), che applica il know-how automotive per garantire la sicurezza dei nostri piccoli piloti proprio come aiuta i conducenti a evitare gli eventuali incidenti sulla strada.

Dall'automotive al supermarket

Disponibile a bordo della maggior parte dei modelli Ford, la tecnologia Pre-Collison Assist è in grado di rilevare pedoni e ciclisti presenti sulla strada o che potrebbero attraversare nella traiettoria del veicolo. In caso di potenziale collisione e di una mancata risposta da parte del conducente, il sistema applica automaticamente i freni. Allo stesso modo il Self-Braking Trolley di Ford utilizza un sensore che permette di scansionare persone e oggetti presenti sulla corsia del supermercato o che potrebbero attraversare nella traiettoria del carrello e applicare automaticamente i freni quando viene rilevata una potenziale collisione.

“I genitori spesso temono lo shopping dei supermercati perché stanno cercando di portare a termine un’attività come il fare la spesa, mentre per i loro bambini questo momento diventa l’ennesima opportunità di gioco” ha commentato Tanith Carey, autrice di What’s My Child Thinking? Practical Child Psychology for Modern Parents. “I bambini adorano copiare gli adulti e sperimentare atteggiamenti di controllo. Quando spingono un carrello, per loro, è come essere al volante di un’auto e così i lunghi corridoi dei supermercati diventano la loro pista”.

Per ora si tratta solo di un prototipo ma il Self-Braking Trolley fa parte di una serie di iniziative tecnologiche di Ford, che si pongono l’obiettivo di applicare il know-how di Ford per risolvere, in modo innovativo, le sfide della vita quotidiana.