Su Pokémon Go è ufficialmente iniziato ‘Uova a gogo’, l’evento dedicato alla Pasqua lanciato dagli sviluppatori di Niantic Labs per il loro gioco in realtà aumentata pensato per smartphone. Dal 17 al 23 aprile, i giocatori potranno approfittare di alcuni vantaggi e portare a termine nuove missioni di ricerche sul campo. Ecco tutti i contenuti disponibili per l’occasione.

Tutte le novità

Durante questi sette giorni, gli allenatori potranno ottenere il doppio delle caramelle da schiusa, con le quali potenziare i Pokémon ricevuti, le incubatrici saranno efficaci il doppio, così come dureranno il doppio anche i Fortunuovo. Inoltre, alcuni Pokémon Rari, tra cui Pichu, Smoochum e Magby, nasceranno dalle Uova da 2 km. Per l’evento, Niantic Labs ha anche rilasciato la versione cromatica di Buneary e ha attivato nuove missioni di ricerca sul campo a tempo limitato incentrate sulle uova.

Le iniziative per l’Earth Day

In occasione della giornata mondiale della Terra del prossimo 22 aprile, Niantic ha organizzato delle iniziative dedicate ai giocatori di Pokémon Go, invitandoli a uscire per le vie delle loro città non solo per acchiappare tutti i mostriciattoli tascabili, ma anche per raccogliere i rifiuti o per aderire alle attività promosse da varie associazioni in tutto il mondo. I Poké-allenatori potranno documentare la loro giornata per la salvaguardia della Terra postando sui social foto e video accompagnati dal tag @NianticLabs e dall’hashtag #AugmentingReality. Gli interessati possono iscriversi all’iniziativa attraverso il sito ufficiale di Niantic.

Foto migliori con realtà aumentata migliorata

Niantic è costantemente al lavoro per rendere ancora più realistica e coinvolgente l’esperienza offerta da Pokémon Go. La casa madre del gioco sta per introdurre un aggiornamento chiamato ‘Go Snapshot’, basato sulla modalità AR+ che ha debuttato nel 2017, che rappresenterà un ulteriore miglioramento della realtà aumentata. Oltre a poter scattare una foto con i Pokémon che si incontrano, gli utenti potranno ora scegliere gli animaletti già catturati per farli mettere in posa e realizzare lo scatto dall’angolazione preferita.