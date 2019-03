Videogiochi: da Yoshi a Tropico 6, le novità di fine marzo

L’ultima settimana di marzo porterà in dote tante novità per gli appassionati di videogiochi, con l’uscita di alcuni titoli molto attesi per diverse console. Sotto i riflettori c’è certamente Yoshi’s Crafted World, che sarà lanciato il 29 marzo e ha come protagonista il popolarissimo draghetto di Nintendo, inizialmente introdotto nel 1990 come compagno d’avventura di Super Mario. Il titolo sarà disponibile per Nintendo Switch così come il grande classico Final Fantasy 7, che uscirà il 26 marzo a oltre 20 anni dal lancio dello storico videogioco per PlayStation. Saranno invece i possessori di tutte le console a poter approfittare dei nuovi Tropico 6 e Assassin’s Creed 3 remastered.

Nintendo Switch: Yoshi protagonista assoluto

Tra alcuni classici e altre novità, la settimana che va dal 25 al 31 marzo sarà particolarmente intensa per i videogiocatori. Le uscite previste accontenteranno infatti gli amanti di ogni genere, a partire da chi attende con trepidazione Yoshi’s Crafted World, il quarto titolo di Nintendo Switch contenente il simpatico drago o dinosauro, a seconda delle preferenze: per la prima volta in questa console, tuttavia, Yoshi sarà il vero protagonista del videogioco e non un semplice alleato di Mario. Nello stesso giorno, il 29 marzo, sarà lanciato anche The Lego Movie 2 Videogame, ispirato al noto film e disponibile per tutte le piattaforme.

Tropico 6: presidente di un arcipelago

Il 29 marzo sarà una giornata da cerchiare in rosso per gli appassionati del settore, vista l’uscita di Tropico 6 per PlayStation 4, Xbox One e pc, un altro capitolo del videogioco gestionale sviluppato da Limbic Entertainment che in questa occasione permetterà di agire da presidente di un gruppo di isole da governare. Oltre alle consuete decisioni da prendere, che stabiliranno la tipologia di leader che si vuole essere, il titolo offrirà novità quali inedite infrastrutture e trasporti da mettere a disposizione di cittadini e turisti. In contemporanea, i giocatori delle stesse piattaforme potranno fare anche un tuffo nel passato con l’edizione rimasterizzata di Assassin’s Creed 3, che aveva già riscosso un abbondante successo in occasione del primo lancio nel 2012. Similmente, il 26 marzo, i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente accogliere il popolarissimo Final Fantasy 7, disponibile per questa piattaforma a 22 anni di distanza dal debutto su PlayStation.