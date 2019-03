BAFTA Game Awards 2019, ecco i candidati ai premi

Ogni anno, la British Academy of Film and Television Arts assegna alle migliori opere cinematografiche, televisive e interattive il premio BAFTA. Oltre ai film e alle serie tv, dal 1998 il prestigioso riconoscimento è stato esteso anche ai videogiochi e nel corso degli anni è stato vinto da pietre miliari del settore come Metroid Prime, Half Life 2, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Shadow of the Colossus, The Last of Us e Portal 2. Anche alcuni dei protagonisti più importanti dell’industria videoludica, come Shigeru Miyamoto, Gabe Newell e Peter Molyneux, sono stati premiati durante gli ultimi due decenni.

Recentemente, la British Academy of Film and Television Arts ha annunciato le nomination per l’edizione 2019 dei BAFTA Game Awards, che si terrà a Londra giovedì 4 aprile.

Le dieci nomination di God of War

Tra i vari videogiochi nominati per i BAFTA del 2019 spicca il nome di God of War: l’ultimo capitolo della saga creata da Santa Monica Studio, disponibile per PlayStation 4 dal 20 aprile 2018, ha ricevuto ben 10 candidature, tra cui Best Game, il premio dedicato al miglior gioco dell’anno, Best Game Desing, Best Music, Best Narrative, Artistic Achievement e Audio Achievement. L’ultima avventura di Kratos ha ottenuto anche quattro nomination per la categoria Performer: tutto merito del lavoro svolto dai doppiatori Christopher Judge, Jeremy Davies, Danielle Bisutti e Sunny Suljic.

Gli altri candidati al gioco dell’anno

God of War dovrà lottare per il premio di gioco dell’anno contro un'altra opera videoludica amatissima da pubblico e critica: Red Read Redemption 2. L’ultima fatica di Rockstar Games ha ottenuto ben sei nomination e potrebbe dare del filo da torcere all’action-adventure di Santa Monica Studio. Inoltre, altri quattro giochi potrebbero mettere le mani sull’ambitissimo premio: Assassin’s Creed Odyssey, Astro Bot: Rescue Mission e gli indie Celeste e Return of the Obra Dinn.