tecnologia

Salone di Ginevra, ecco lo pneumatico per auto volanti del futuro

Si chiama AERO e potrà essere utilizzato dal 2040. Progettato da Goodyear può essere usato come ruota su strada o come “elica” per volare in cielo. Poi lo pneumatico non pneumatico e la Golden Sahara II, il primo prototipo di semiautomatica datata 1956