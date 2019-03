Alfa Romeo presenta il suo team Formula Uno. E lo fa a Ginevra, al Salone dell'Auto 2019, a dieci giorni dalla prima gara mondiale di Melbourne.

Il campione e la matricola

Un ex campione del mondo, Kimi Raikkonen, e un semi esordiente, Antonio Giovinazzi. "Kimi per me sarà una guida e un maestro", ha detto il pilota italiano intervistato da Sky TG24. "I test finora sono andati abbastanza bene, ma la vera prova sarà la gara in pista in Australia".

Il finlandese, dopo gli anni in Ferrari (è stato l'ultimo a vincere un Mondiale col Cavallino dopo Schumacher), resta in un team tutto italiano. "Mi sento a casa, la squadra è compatta ma è ancora difficile dire cosa potrà succedere. Aspettiamo con ansia l'esordio a Melbourne".

"Vincere qualche gara sarebbe più di un sogno", rivela il team principal Frederic Vasseur, "bisogna stare attaccati ai primi e vedere... magari se tutti escono fuori pista...", conclude scherzando.