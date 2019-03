Di lei si sapeva già tutto in partenza, ma appena tolto il velo è stato difficile non trattenere il respiro come si fa davanti a delle opere d’arte. E’ la sindrome di Stendhal con qualcosa di rosso che ha stregato Ginevra. Parliamo della Ferrari F8 Tributo, l’ultima e più potente vettura mai uscita dalla fabbrica di Maranello. 720 cavalli per omaggiare il mitico V8 della Rossa che da tre anni viene eletto motore dell’anno. Sostituirà la 488 GTB e costerà 236mila euro, le consegne cominceranno ad ottobre (tutte le novità sul Salone).

Rivoluzione Ferrari

E sarà un anno carico di novità e aspettative per il marchio del Cavallino Rampante che vedrà anche il lancio a maggio di un modello ibrido, anche se sul mercato arriverà il prossimo anno. E poi il prossimo step per stare al passo col mercato, cioè il suv. Si chiamerà Purosangue e sarà disponibile nel 2022, come ha annunciato il presidente Luis Camilleri, che ha anche tenuto una porta aperta per quanto riguarda una Ferrari a 4 porte.

"Investimenti confermati"

Novità anche in casa Fiat Chrysler, con la prima volta del marchio a Ginevra senza Marchionne e senza la tradizionale conferenza stampa che forniva ogni anno titoli di apertura per siti e giornali. Il nuovo capo azienda Mike Manley assicura che tutto il piano di investimenti in Italia verrà confermato (IL VIDEO).

Sempre più elettrico

A Ginevra è andato in scena il futuro del marchio tra concept e prototipi più o meno vicini alla produzione, passando per ibrido ed elettrico.

Ecco quindi il suv Alfa Romeo, si chiamerà Tonale e andrà a colmare una lacuna pesante della gamma, il crossover compatto che viene scelto da molti clienti. Tonale si produrrà nella fabbrica di Pomigliano, ed è un segnale positivo per l’occupazione nelle fabbriche italiane.

In casa Fiat arriva quella che dovrebbe essere la Panda 4.0, il prototipo si chiama Centoventi, sarà elettrico e on demand, con infinite possibilità di personalizzazioni che permetterà ai clienti di crearsi la vettura su misura. E poi ecco le nuove Jeep Renegade e Compass con tecnologia ibrida plug-in, dotate di batterie che possono essere ricaricate sia mediante il motore esia attraverso il cavo esterno. Sul mercato arriveranno nel 2020.