Sede Amazon, stato di New York in pressing su Bezos: “Ci ripensi”

Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, sta cercando di convincere Jeff Bezos a ritrattare la sua decisione di abbandonare la Grande Mela. Secondo quanto riporta il New York Times, infatti, Cuomo avrebbe chiamato personalmente il numero uno del colosso di Seattle diverse volte, spiegando come la maggior parte dei cittadini siano a favore della realizzazione della nuova sede a Long Island.

Pochi giorni fa, Amazon aveva deciso di rinunciare al progetto dei nuovi uffici di New York a causa delle forti opposizioni manifestate da diversi esponenti politici locali contro gli incentivi promessi alla società dal sindaco Bill De Blasio e dallo stesso governatore per cercare di vincere il bando.

“Amazon doveva resistere a opposizioni”

Pochi giorni fa, Cuomo ha rilasciato un’intervista radiofonica nella quale ha dichiarato che Amazon avrebbe dovuto resistere e respingere le opposizioni, in quanto solo una minoranza è contraria al progetto, mentre il 70% dei cittadini sono a favore. Lo stesso parere è condiviso anche da molti senatori dello stato, tra cui Andrea Stewart-Cousins, capogruppo dei democratici al Senato: “Sono sempre stata favorevole alla creazione di nuovi posti di lavoro e spero che Amazon riveda la sua scelta”, ha dichiarato.

Come se non bastassero le pressioni esercitate direttamente dal governatore, venerdì è apparsa a piena pagina sul quotidiano newyorkese una lettera aperta rivolta a Bezos, con la quale gli oltre 70 firmatari - tra i quali figuravano politici, imprese locali e associazioni - invitavano il fondatore del gruppo a non dare ascolto alle polemiche e a costruire la nuova sede in città. Nonostante tutti questi sforzi, al momento la società di Seattle non sembra intenzionata a tornare sui propri passi.

La rinuncia al progetto

“Dopo numerose riflessioni e considerazioni, abbiamo deciso di non portare avanti i piani di costruzione per un quartier generale a Long Island City, nel Queens”. Con queste parole Jodi Seth, portavoce di Amazon, ha riferito la decisione da parte del colosso dell’e-commerce di rinunciare al progetto di costruire la sua seconda sede a New York, sottolineando come, nonostante il parere favorevole di gran parte dei cittadini, l'opposizione di politici locali e statali è troppo forte per portare avanti il progetto. In attesa di nuovi sviluppi, Amazon nel frattempo dedicherà le sue attenzioni alla realizzazione dei suoi nuovi uffici in Virginia e Tennessee.